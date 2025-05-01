向德恩效忠中共只能用收賄罪判刑 陸委會：將修國安法

陸委會發言人梁文傑今日表示，國安法第2條不得為境外敵對勢力發展組織，只處罰發展組織者，參加組織的人卻沒事，應懲罰加入組織的人。 （記者陳鈺馥攝）

2025/05/01 17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中共滲透，民進黨立委等人提案修正「國家安全法」。關於「國安法」未來修正方向？陸委會發言人梁文傑今日表示，國安法第2條不得為境外敵對勢力發展組織，只處罰發展組織者，參加組織的人卻沒事，應懲罰加入組織的人。

國安法第二條明定，「任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人為下列行為：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。二、洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。三、刺探或收集關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。

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梁文傑在陸委會例行記者會指出，國安法的主管機關是行政院，這牽涉好幾個部會，包括法務部、國防部、數發部、陸委會，對於各個立委提案，行政院正加緊腳步，會凝聚出共識。

梁文傑說明，對陸委會而言，目前較明確的是國安法第2條，不得為境外敵對勢力發展組織。現行國安法只處罰發展組織者，發展組織的人被判刑，參加組織的人卻沒事。

梁文傑舉例，前陸軍上校向德恩簽署效忠意向書，當作效忠證明。向德恩這個案子是加入、參與組織，但發起人不是向，最後法院是用收賄罪判刑，因為有收取中共資金，但這狀況大家覺得非常荒謬。

他強調，因為加入組織是很明確的，最後卻只能用收賄罪，所以這是一定要加強的，不只是發展組織，也要懲罰加入組織的人。

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