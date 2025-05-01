不忍了！女志工淚訴遭霸凌 雙和罷團控告鬧事民眾

雙和罷團前往新北地檢署按鈴，控告鬧事民眾干擾罷免。（雙和罷團提供）

2025/05/01 16:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免2階倒數計時，罷免新北市國民黨中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團），有罷團志工在街頭遭部分民眾騷擾、肢體攻擊，情況愈演愈烈。對此，雙和罷團今天（1日）控告鬧事民眾，以維護志工身心安全。

雙和罷團在記者會撥放滋事片段，影片中志工在街上收集連署書，卻遭遇多起民眾高聲辱罵髒話、鬧場，甚至有民眾刻意靠近尋釁，拍打志工的攝影設備，有意引發肢體衝突。

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受害志工Pei回憶起遭部分民眾騷擾的過往，仍忍不住哽咽，她表示，自己加入團隊不到1個月，這段時間卻聽到人生最多次的「不要臉」、「吃飽太閒」，甚至包括中指問候、肢體衝突，還常被問「領了民進黨多少錢？」，更令人心寒的是，這些反對連署的人，幾乎只挑女性志工鬧事。

罷團幹部EVA指出，先前團隊避免衝突，是為了專注在支持罷免的群眾，不等於接受任意謾罵、惡意羞辱，她們不畏戰也不懼戰，提告是給為所欲為者的重大警告。

律師王誠之說明，他共提了三件告訴，其中，謾罵構成妨礙名譽、公然侮辱罪，而企圖以身體逼近、動手刻意干擾，這構成刑法強制罪與妨礙自由，還可能觸犯公職人員選舉罷免法第98條，試圖妨礙選舉與罷免活動，即使是未遂犯也有罪。他呼籲，罷團從今以後會用法律保護志工的權利，民眾可以反對罷免，但違法干擾須負法律責任。

罷團幹部Kevin強調，罷免只是一時，過去團隊選擇以冷處理面對衝突，但藍白發起426大遊行，大肆力挺違法連署，讓部分藍白民眾有了鬧事正當性。為了保護志工，他們必須告訴鬧事的藍白群眾切勿違法。

罷團志工周先生說，目前份數距離安全還差幾千份，之前掃街發現雙和地區人民仍感到害怕，但他也呼籲，擔心害怕以後會後悔莫及，最後一哩路，只差手上這張連署書，預計5月12日送件，時間不多了。

回憶起遭騷擾過往，受害志工Pei（右2）仍忍不住哽咽，罷團幹部EVA（右1）趕緊安撫情緒。（記者陳奕劭攝）

律師王誠之呼籲，民眾可以反對罷免，但違法干擾須負法律責任。 （記者陳奕劭攝）

為了保護志工，雙和罷團今天控告鬧事民眾。（記者陳奕劭攝）

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