勞動部去年霸凌命案 考試院草案增列職場霸凌得免職

勞動部去年發生霸凌命案，考試院院長周弘憲（中）今主持院會，通過相關法律修正草案，增列職場霸凌得一次記二大過免職，強化公務機關安全衛生防護機制及防治公務職場霸凌。（考試院提供）

2025/05/01 16:47

〔記者林曉雲／台北報導〕勞動部去年發生職場霸凌命案，考試院院會今（1）日通過保障法、安衛辦法及考績法修正草案，強化公務機關安全衛生防護機制及防治公務職場霸凌，其中考績法第12條修正草案，將職場霸凌及酒後駕車、性侵害、性騷擾等重大違失行為，增列為得一次記二大過予以免職之情事，以更嚴密的課責機制，為公務人員打造安全、健康、友善的工作環境。

針對職場霸凌事件衝擊公務體系，考試院長周弘憲於去年底就職典禮即宣示，將職場霸凌防治措施法制化，列為第14屆考試院最優先要務。保訓會與銓敘部加速檢討，密切與勞動部、人事行政總處會商，並廣徵法律、心理諮商專家學者和公務人員團體代表意見，考試院副院長許舒翔召開三次審查會議後，於今日院會通過。

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考試院說明，保障法及考績法修正草案將於近日函請立法院審議，安衛辦法修正草案則將函請行政院同意會銜後發布實施。此次修法有兩大重點，包含「職場霸凌防治」及「強化公務人員執行職務之安全健康」。在職場霸凌防治部分，為提升法制位階、完善申訴處理機制及追究行為人行政責任，修法範圍涵蓋保障法、安衛辦法及考績法。

在保障法部分條文修正草案，明確機關保障公務人員免受職場霸凌的責任，並將職場霸凌定義入法，同時明定申訴期限（非權勢職場霸凌為3年、權勢職場霸凌為5年），以及增訂機關違反安衛辦法之處罰；另政務人員、民選公職人員、約僱人員、駐衛警察、工友技工、約用人員等亦準用保障法職場霸凌規定。

在安衛辦法修正草案部分，增訂「職場霸凌之申訴及處理」專節，完善職場霸凌申訴處理機制，包括行為人涉案情節重大得先調整職務，調查小組外部成員比例不得少於2分之1，並應於一定期限內完成調查；以及課責機關調查處理責任，須迅速採取切實可行的補救措施，並不得對申訴人為不利對待或不合理處置等。另，考績法第12條修正草案，將職場霸凌及酒後駕車、性侵害、性騷擾等重大違失行為，增列為得一次記二大過予以免職之情事，以完善相關懲處規定。

至於在強化公務人員執行職務之安全健康部分，修正重點包括強化公務機關安全防護機制、提升高風險職務的安全防護，明定機關應優先編列預算，提高高風險職務人員健康檢查次數等規定，並落實逐級監督檢查及通報制度等。

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