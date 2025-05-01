賴士葆罷免連署通過二階段！ 游盈隆提3原因：不必大驚小怪

大罷免如火如荼進行中，其中位於深藍選區、國民黨資深立委賴士葆的罷免案也通過二階段。（資料照）

2025/05/01 17:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，其中位於深藍選區、國民黨資深立委賴士葆的罷免案也通過二階段，讓資深媒體人郭正亮感到相當訝異。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆提出賴士葆通過二階的三點因素，表示「實在不必大驚小怪」。

游盈隆今日在臉書PO文表示，賴士葆的罷免案通過二階段，這幾天似乎成為一個話題。一開始是郭正亮提的，前立委沈富雄也跟進討論。郭正亮是百思不得其解，感到很困惑，沈富雄則說是「因為他很藍」。

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游盈隆說，罷免賴士葆二階輕騎過關，實在不必大驚小怪，原因也不是他很藍。這其實跟三個因素有關。一，選區反對勢力強弱；二，罷免制度特質；三，當前全國政治氣候變遷。

游盈隆解釋，簡單地說，台北市文山區一向雖是深藍選區，從未產生民進黨籍立委，但近五年選舉，在阮昭雄、王閔生深耕後，都能獲得六萬票上下，反對勢力並不弱；再加上近一年朝野政黨嚴重對立，民進黨支持者累積強烈的集體焦慮感與憤怒；最後則是，二階罷免要通過，只需10%選民同意連署，門檻不低，但也不算太高。

游盈隆指出，根據這三項因素，去一一檢視北、中、南、東每一個立委選區，就可以理解，為什麼這次大罷免狂潮可以席捲全台，國民黨立委包括台東黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、桃園涂權吉、牛煦庭等等；黃建賓因很藍，所以罷免過二階嗎？應該不是。同理，也可解釋為什麼彰化、南投、苗栗、新竹等地區狀況比較冷。

游盈隆說，當然除了三個客觀因素外，民進黨從三月全面介入大罷免，為公民團體提供各種協助，更是重中之重。大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。

游盈隆表示，究竟有多少國民黨立委將通過二階，半個月內結果將全部揭曉，二十個上下大概跑不了。當國民黨人先心情沉重地面對大罷免狂潮時，民進黨人也無法高興太久，因為國民黨中央已經下達動員令，全面反制民進黨，至少14個立委將受到威脅。

游盈隆最後強調，但最重要還是決戰三階，三階才是真正的重頭戲，三階才是藍綠兩軍正面交戰，而非僅限單邊攻擊，那將是台灣民主非比尋常的時刻。毫無疑問的，今年夏天將是台灣政治史上最酷熱且慘烈的夏天。

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