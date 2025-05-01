內政部官員「這句話」 周軒：謝國樑跟國民黨好戲在後頭

今日內政委員會中，張宏陸質詢時關切「台灣人的個資是否早就被洩漏給中國。陸委會副主委梁文傑答詢說，「可能性很大」。（擷取自周軒臉書）

2025/05/01 17:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，民進黨立委張宏陸質詢關切「任何人查這個（戶政資料）都會留下軌跡吧？」備詢官員回應證實，並表示若涉及不法，檢調機關已經進行查處。對此，政治工作者周軒表示：「謝國樑跟國民黨你們真的好戲在後頭了。」

藍營罷免民進黨市議員鄭文婷罷免案，出現多件死亡連署，基隆地檢署查出時任基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統，協助罷團篩掉提議人名冊中除戶的連署人，向基隆地院聲請收押禁見張淵翔，但張淵翔獲40萬元交保。

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周軒在臉書分享今日立院質詢內容。他指出，今日內政委員會中，張宏陸質詢時關切台灣人的個資是否早就被洩漏給中國。陸委會副主委梁文傑答詢說，「可能性很大」。

張宏陸又問，「任何人查這個（戶政資料）都會留下軌跡吧？」而內政部戶政司官員回應，戶政役政系統任何人只要查詢都會留下軌跡，有涉及不法的部分，檢調機關已經進行查處，會促請地方政府依照相關法令來做，也會做監督跟稽核。對此，周軒也說：「謝國樑跟國民黨你們真的好戲在後頭了。」

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