世衛大會行動團已做好準備 林佳龍：希望中共不要政治操作

外交部長林佳龍說,台灣已做好準備,盼WHA不要成為中共政治操作的場域,能夠回到「健康無國界」的大會宗旨。(記者方瑋立攝)

2025/05/01 16:21

〔記者方瑋立/台北報導〕第78屆世界衛生大會(WHA)將於5月19日到27日在瑞士日內瓦登場,台灣迄今尚未接獲邀請函,衛福部長邱泰源受訪強調將循例組「世衛行動團」前往。對此,外交部長林佳龍今天(1日)受訪說,很高興包括美國在內的國家已陸續發言支持台灣,並反對中國扭曲並未涉及也不能排除台灣國際參與的「聯合國第2758號決議文」,今年除傳統訴求與「健康無國界」普世價值外,也會以較活潑的方式呈現台灣民意和心聲,盼中共勿將WHA當作政治操作的場域。

林佳龍今天下午出席由台灣東南亞與南亞協會舉辦的「台灣、美國、東協印太合作艦隊:AI與半導體產業前瞻論壇」,會後接受媒體聯訪。

針對台灣今年尚未收到WHA邀請函,林佳龍說,「我們都做好準備」,也會前往日內瓦來參與WHA活動。今年除傳統訴求外,也用比較活潑的方式去呈現台灣民意及台灣人的心聲。

林佳龍指出,很高興包含美國在內的一些國家已陸續發言支持台灣,也對於中共一再引用、扭曲2758號決議文,想要排除台灣參加國際組織表達反對,美國甚至在聯合國安理會替台發聲。他強調,2758號決議並沒有處理到台灣國際參與,也不能夠排除台灣參與國際組織。

林佳龍說,希望透過本次WHA大會,有更多的人能夠來為台灣發聲,盼能爭取在大會中呈現台灣的主張。

至於媒體詢問論述主軸是否圍繞2758?林佳龍說明,仍將以健康沒有國界、Health for all、Leave no one behind等精神,畢竟眾所皆知台灣的醫療衛生在世界屬很進步,尤其在疫情期間,台灣其實是站在防疫的第一線,沒有理由被排除,因為這樣對全世界的人健康也會有傷害。

林佳龍強調,台灣訴求的是普世價值,希望WHA不要成為中共政治操作的場域,能夠回到WHA的大會宗旨。

