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    世衛大會行動團已做好準備 林佳龍：希望中共不要政治操作

    外交部長林佳龍說，台灣已做好準備，盼WHA不要成為中共政治操作的場域，能夠回到「健康無國界」的大會宗旨。（記者方瑋立攝）

    外交部長林佳龍說，台灣已做好準備，盼WHA不要成為中共政治操作的場域，能夠回到「健康無國界」的大會宗旨。（記者方瑋立攝）

    2025/05/01 16:21

    〔記者方瑋立／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日到27日在瑞士日內瓦登場，台灣迄今尚未接獲邀請函，衛福部長邱泰源受訪強調將循例組「世衛行動團」前往。對此，外交部長林佳龍今天（1日）受訪說，很高興包括美國在內的國家已陸續發言支持台灣，並反對中國扭曲並未涉及也不能排除台灣國際參與的「聯合國第2758號決議文」，今年除傳統訴求與「健康無國界」普世價值外，也會以較活潑的方式呈現台灣民意和心聲，盼中共勿將WHA當作政治操作的場域。

    林佳龍今天下午出席由台灣東南亞與南亞協會舉辦的「台灣、美國、東協印太合作艦隊：AI與半導體產業前瞻論壇」，會後接受媒體聯訪。

    針對台灣今年尚未收到WHA邀請函，林佳龍說，「我們都做好準備」，也會前往日內瓦來參與WHA活動。今年除傳統訴求外，也用比較活潑的方式去呈現台灣民意及台灣人的心聲。

    林佳龍指出，很高興包含美國在內的一些國家已陸續發言支持台灣，也對於中共一再引用、扭曲2758號決議文，想要排除台灣參加國際組織表達反對，美國甚至在聯合國安理會替台發聲。他強調，2758號決議並沒有處理到台灣國際參與，也不能夠排除台灣參與國際組織。

    林佳龍說，希望透過本次WHA大會，有更多的人能夠來為台灣發聲，盼能爭取在大會中呈現台灣的主張。

    至於媒體詢問論述主軸是否圍繞2758？林佳龍說明，仍將以健康沒有國界、Health for all、Leave no one behind等精神，畢竟眾所皆知台灣的醫療衛生在世界屬很進步，尤其在疫情期間，台灣其實是站在防疫的第一線，沒有理由被排除，因為這樣對全世界的人健康也會有傷害。

    林佳龍強調，台灣訴求的是普世價值，希望WHA不要成為中共政治操作的場域，能夠回到WHA的大會宗旨。

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