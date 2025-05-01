張淵翔認違法使用戶政系統查市民個資 鄭文婷：謝國樑應公開道歉

民進黨基隆市議員鄭文婷今天下午具狀基隆地院聲請定暫時狀態假處分，希望基隆市選委暫停進行罷免她的程序，等刑案偵查有結果後再讓罷免案繼續進行。（記者林嘉東攝）

2025/05/01 16:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔涉違反個資法和偽造文書罪，坦承違法使用戶政系統助藍營罷免民進黨基隆市議員，昨已請辭獲准。民進黨基隆市議員鄭文婷今（1）天下午到基隆地院遞狀聲請定暫時狀態假處分時指出，基隆市政府發生這樣的醜聞，市長謝國樑應立刻向全體基隆市民道歉，並且應建立求償機制，讓這段期間有被盜用民眾，都有求償管道。

藍營罷免市議員鄭文婷連署案已進入第2階段，市議員鄭文婷今天下午2點30分具狀向基隆地院聲請定暫時狀態假處分，她希望基隆市選委會暫停正在進行罷免她的程序，等刑案偵查有結果後再讓罷免案繼續進行。

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此外，基隆檢調查出國民黨基隆市黨部主委吳國勝為了罷免鄭文婷，使用中國通訊軟體微信（WeChat），並成立「勝之群組」罷免連署群組，與群組成員彼此聯繫。鄭文婷憂心指出，微信通訊軟體是中國掌控的通訊軟體，凡是下載微信軟體，中國有可能隨時監控市民言行，透過微信傳遞訊息都受到中國監控，基隆市民戶政資料有沒有出現在微信系統裡面，基隆市府要講明白，否則市民戶政資料被中國輕易取得，市民將無法安心。

鄭文婷表示，基隆市長謝國樑口口聲說對違法行為零容忍，在謝國樑底下發生這樣醜聞，不應該向市民道歉嗎？ 對市民戶政資料可能遭到擅自盜用查詢風險，謝國樑到底有沒有承認錯誤？，她要求謝國樑立刻向全體基隆市民道歉，並且應建立求償機制，如果在這段期間有被盜用民眾，都應該有求償管道。

鄭文婷說，她的服務處今天開始受理民眾的申請，如果擔心個資被違法盜用查詢可以到她服務處登記，她不會把資料交給基隆市政府，因市府顯然沒有內控機制，她會將所有資料完成造冊後交給內政部，透過內政部全國戶政系統查詢有無被盜用跡象，若有她會協助民眾向市府求償。

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