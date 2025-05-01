收到舉報違反國安法威脅信件！ 在台港人疾呼：趕快簽罷免連署

原PO稱有店家收到檢舉她違反國安法的信件。（圖擷取自臉書）

2025/05/01 17:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「香港基本法」23條施行已屆滿1年，中共持續「跨境鎮壓」海外流亡港人。名嘴溫朗東分享，有一位在台生活的香港網友指出，收到許多人反映，有封內容是向香港政府單位舉報她臉書言論涉及港獨台獨，她強烈譴責要舉報要恐嚇的，麻煩地址不要亂寫牽連無辜的人，疾呼「連署簽了嗎？還沒的趕快去吧，還沒到罷免投票就已經發生這種鬼故事了」。

該網友在臉書PO出截圖，對方稱他們的店收到一封香港寄過來的航空郵件，有人檢舉原PO是台獨分子，所以私訊者想確認原PO是否安全與得罪人，建議原PO最近注意自身安全與考慮報警。另一張私訊截圖，對方向原PO透漏收到海外信件提及原PO的消息，提醒原PO務必小心自身安全。

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原PO在貼文中表示，昨天好心人告知有從香港寄出的空郵，內容是向香港政府單位舉報我FB言論涉及港獨台獨，首先必須澄清，她的個人身分認同從來只有香港，不是中國，台灣是獨立國家，這是基本常識，說這些話不需經過任何人、任何誘因，更不需要錢。

原PO直言，對無緣無故收到信件的單位表示抱歉，給你們添麻煩了，也感謝好心人告知和協助。強烈譴責要舉報要恐嚇的，麻煩地址不要亂寫牽連無辜的人！即使不知道對方是誰，但目的很明顯就是為了打壓異己。該說的話、該做的事，還是會繼續，沒什麼好退縮，這件事也證明共諜的手法卑劣得很，最後還是說一句，連署簽了嗎？還沒的趕快去吧，還沒到罷免投票就已經發生這種鬼故事了。

信件內容：

香港特別行政區入境事務處總入境主任

尊敬的張友良同志：

領導你好！我寫信給你處是舉報一名FACEBOOK用戶「Koa Kirino Tsubaki 」涉嫌為台獨勢力在香港地區從事間諜行為作出舉報，敬請你處認真處理，在她入境香港時將她逮捕，移送香港司法機關處理，認真落實國安相關法規，響應習近平總書記在二十大提倡的「全面依法治國」精神！

以我所知，「Koa Kirino Tsubaki 」是香港居民，中國國籍，在台灣省（圖片打馬），她收取境外台獨分子金錢利益，企圖煽動在港台灣居民參與「罷免立委」，為民進黨台獨分裂勢力搖旗吶喊，在香港宣揚台獨。她的行為特別惡劣嚴重，在她的facebook裡充滿台獨、港獨信息。她在中國台灣地區就讀卻稱自己是在台「外國人」，是擺明地宣揚分裂國家，視香港國安法為無物，嚴重衝擊香港法治！

她在4月12日便會從香港機場出發前往台北桃園機場，這個人為00後，持香港特區護照和台灣地區居留證。敬請特區相關單位採取行動，把這個惡性分子逮捕，移送法辦！

此制

敬禮

中國台灣居民

習起義 同志

2025年4月5日 星期六

原PO貼出收到的私訊內容。（圖擷取自臉書）

原PO貼出收到的私訊內容。（圖擷取自臉書）

原PO貼出信封。（圖擷取自臉書）

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