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    張宏陸質疑戶政個資恐遭洩漏給中國 梁文傑：可能性很大

    立法院內政委員會今（1）日審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑等人列席備詢，左為內政部戶政司司長陳永智。（記者叢昌瑾攝）

    立法院內政委員會今（1）日審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑等人列席備詢，左為內政部戶政司司長陳永智。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/01 16:18

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，民進黨立委張宏陸質詢關切，若基隆民政處長都能洩漏個資，台灣人的個資是否早就被洩漏給中國。陸委會副主委梁文傑答詢說，「可能性很大」，包括戶政系統、入出境管理系統、兵役資料管理等，都是對岸有興趣的資料。

    立法院內政委員會今天審查民進黨立委黃捷、沈伯洋、王定宇、陳冠廷、邱志偉等人所提國家安全法部分條文修正草案，並邀陸委會副主委梁文傑、法務部次長黃世杰等人列席。

    張宏陸質詢表示，如果連民政處長都可以洩漏個資，是否個資可能早被洩露（到中國）。梁文傑說，「可能性很大」，很多個資散落在各個政府機關中，戶政系統、入出境管理系統、兵役資料管理系統等，基本上都是對岸有興趣的資料。

    內政部戶政司長陳永智表示，使用戶政資料屬個資法所規範，超出法定使用目的之外就有違法問題，若涉及不法，檢調機關將查處；戶政司會促請地方政府依法處理，並進行監督與稽核。

    媒體報導，中國透過親共的台灣黑幫分子，蒐集整理出一份「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資，該報告標記各縣市幫派據點、動員半徑、擁槍數量、幫主電話等詳細資料。

    梁文傑會前受訪說，長期以來運用台灣的幫派勢力，本來就是中國統戰滲透的手段之一，他們對香港就是這麼做，對台灣也不會例外，這不是什麼新聞，政府長期都有在關注。法務部次長黃世杰達詢則說，現象在台灣觀察到很久了，會責成檢察機關依法查察。

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