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    中國罕見民調曝！ 過半數不支持武統台灣 但「攻台仍無可避免」

    兩岸關係持續緊張，面對中國日益加劇的威脅，讓不少台灣民眾憂心兩岸是否有可能在未來遭到中國武力侵略。示意圖。（路透）

    兩岸關係持續緊張，面對中國日益加劇的威脅，讓不少台灣民眾憂心兩岸是否有可能在未來遭到中國武力侵略。示意圖。（路透）

    2025/05/01 17:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕兩岸關係持續緊張，面對中國日益加劇的威脅，讓不少台灣民眾憂心兩岸是否有可能在未來遭到中國武力侵略。然而，根據美國民權組織一份最新研究結果顯示，超過55%的中國受訪者反對武力統一台灣。但很多受訪者還是認為武力攻台是不可避免的結果。

    香港《南華早報》30日引述美國美國非營利組織「卡特中心」（Carter Center）和埃默里大學（Emory University）的共同研究報導。該研究針對一系列亞洲國際關係問題的意見進行了民意調查，其中包括中國人民對於中國可能以武力侵略台灣的看法。

    在這項研究中發現，有超過一半（55.1%）的中國受訪者同意或比較同意「在任何情況下都不應該對台灣使用武力」，24.5%受訪者不同意或比較不同意，五分之一的受訪者保持中立態度。

    不過，對於被問到中國要等待多久才會使用武力統一台灣，在1年、5年、10年、25年或是25年以上，最常見的回答（33.5%）是5年內。只有18.1%的受訪者表示「不需要採取軍事行動」。

    不過在俄倫斯與烏克蘭問題上，受訪者就表達了更強硬的觀點。有66.1%受訪者認為中國應該繼續支持俄羅斯在烏克蘭的入侵行動，只有5.8%的受訪者不同意。大多數人（80%）認為俄羅斯總理普廷也會尊重中國的主權和國家利益。

    《南華早報》指出，針對中國公民對於外交政策看法的民調非常罕見，因為專家們擔心受訪者會害怕政府報復而不敢表達自己真實的看法。

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