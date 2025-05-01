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    罷免吳思瑤領銜人張克晉「下車」？罷瑤團隊：二階連署不受影響

    罷免團體召集人、國民黨青年賴苡任。（資料照）

    罷免團體召集人、國民黨青年賴苡任。（資料照）

    2025/05/01 15:46

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉昨（4月30日）發布聲明，宣布退出領銜人身分。罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」召集人賴苡任今表示，對於讓領銜人面對司法、政治壓力，以及無法提前掌握領銜人動向感到抱歉；也強調連署行動將繼續推進，一切按表操課。

    張克晉昨天透過手寫聲明表示，即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

    賴苡任今下午發布聲明表示，他身為召集人，未能盡到召集人責任統合一切在野力量、保護本案法定領銜人，讓領銜人面對司法及政治的壓力，深感自責與抱歉。

    他說，鑒於自己與張克晉因同案接受調查，經檢察官諭知雙方不得聯繫，以致未能及時溝通與確認相關情況，未提前掌握領銜人動向，深感責無旁貸，對此所造成社會大眾與支持者疑慮與不安，表達最誠摯歉意。

    賴苡任表示，目前團隊正積極了解相關情況，並設法釐清領銜人退出是否為其本人真意，後續將秉持尊重事實、依法處理原則，審慎面對各項程序與細節；他也強調，「地動刪搖」的連署行動將持續推進，第二階段連署作業不受影響，一切按表操課，亦將依照法定時程穩健推展。

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