陸委會：現行國安法涵蓋層面窄 支持「參與組織者」入法

立法院內政委員會今（1）日審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑等人列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/01 15:57

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，朝野立委質詢關切院版進度及國安法漏洞。陸委會副主委梁文傑答詢說，國安法涵蓋層面非常窄，並舉例，前陸軍軍官向德恩加入中共組織，國安法卻無法辦他，因為他並非發起、主持，因此對於綠委提案新增「參與組織者」入法有共識。

中國統戰威脅加劇，賴清德總統指示相關部會提出因應策略，多位民進黨立委分別提案，目前共計9個「國安法」修法版本，立委陳冠廷等人要求，應保護的秘密資訊從「公務上」，擴及「涉及國安或公共利益上」；王定宇等人則主張，參與境外敵對勢力組織活動者，最重處7年以上有期徒刑、罰1億元。

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張宏陸指出，國安法確實有些漏洞，比如民代到中國，都不用申報等。梁文傑說，「不只是有漏洞，而是涵蓋層面非常窄」，只處罰幫中共敵對勢力竊取機密及發展組織，但違反國家安全的行為絕對不只這兩種，可以參考韓國「國安法」，包括幫北韓政權任何的宣傳行為都禁止。

民進黨立委黃捷詢問國安法是否有修正必要，原因為何？梁文傑說，第2條只處罰為中共發展組織的發起人，但在實際案例中，發起人被判罪，加入組織的人卻沒事。他舉例，前陸軍軍官向德恩加入中共組織，並拍照宣誓效忠，國安法卻無法辦他，因為他只是加入，造成這種荒謬的現象，對於新增「參與組織者」應有共識。

黃捷詢問，何時會有院版的國安法？法務部次長黃世杰表示，目前有跨機關問題，會配合行政院期程會盡快提出；黃捷追問，今年有機會嗎？黃世杰回應，「應該可以」。

國民黨立委王鴻薇質詢質疑，若國安法無限上綱，只要是對岸、境外敵對勢力參與、共同發起的活動都不能參加，雙城論壇是否也被禁止？梁文傑說，並不會，要先看組織是受中共教唆、派遣之人在台灣成立的組織，陸委會才會認為是非法組織，才有參與、加入等問題。

民進黨立委王美惠質詢關切立委赴中報備問題，梁文傑表示，立法院應提出名單交給主管機關，多年來，監察院監委碰到國安案件、司法院法官碰到相關案件都會提出名單，這些都需要經過審查，但這麼多年來，立法院從來沒有提出過名單，「對我們造成很大的困擾」，兩岸人民關係條例請各機關提出名單，但立法院從來沒提。

立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，朝野立委質詢關切院版草案進度及國安法漏洞。（記者李文馨攝）

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