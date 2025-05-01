為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    許宇甄駁斥爆料「能信嗎？」 李正皓：被搜索後答案自然水落石出

    名嘴李正皓。（資料照）

    名嘴李正皓。（資料照）

    2025/05/01 15:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴李正浩昨日爆料，是否有國民黨高層在地方反映壓力後，透過LINE語音通話傳達「那就抄啊」的指令？外傳這名高層是國民黨立委許宇甄，許宇甄今日受訪時回擊「李正皓的話能信嗎？」對此李正皓回應，他跟國民黨誰比較可信這不用辯論，等國民黨中央被搜索後答案自然水落石出。

    李正皓在臉書PO文表示，今年二月，國民黨中央下令要反制公民的大罷免，所以下令各地黨部啟動連署，並且設定KPI，他收到的爆料表示，曾有參與連署的地方人士因為中央資源沒有下來、時間又很趕，所以用line通話向黨中央的「大人」抱怨，而黨中央「大人」的回應是：「那就抄呀！」

    李正皓指出，他昨天在直播公開詢問國民黨，有沒有這件事？有趣的是，很多人點名許宇甄（我能說大家都很聰明嗎？），而記者詢問許宇甄的回應是：李正皓講的話能信嗎？然後快步離去不發一語，為何許宇甄是以問答問？直接說「沒有」很難嗎？許宇甄是聰明的，因為我的爆料永遠都是一套組合拳。

    李正皓直言，高虹安寡婦樓都更、柯文哲京華城便當會、勞動部霸凌黃國昌吃案、黃呂錦茹私下找李孝亮等案（其他滴滴答答的我就不講了），每一次的劇本都是當事人矢口否認，但最後被證據打臉，他跟國民黨誰比較可信這不用辯論，等國民黨中央被搜索後答案自然水落石出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播