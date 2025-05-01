許宇甄駁斥爆料「能信嗎？」 李正皓：被搜索後答案自然水落石出

名嘴李正皓。（資料照）

2025/05/01 15:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴李正浩昨日爆料，是否有國民黨高層在地方反映壓力後，透過LINE語音通話傳達「那就抄啊」的指令？外傳這名高層是國民黨立委許宇甄，許宇甄今日受訪時回擊「李正皓的話能信嗎？」對此李正皓回應，他跟國民黨誰比較可信這不用辯論，等國民黨中央被搜索後答案自然水落石出。

李正皓在臉書PO文表示，今年二月，國民黨中央下令要反制公民的大罷免，所以下令各地黨部啟動連署，並且設定KPI，他收到的爆料表示，曾有參與連署的地方人士因為中央資源沒有下來、時間又很趕，所以用line通話向黨中央的「大人」抱怨，而黨中央「大人」的回應是：「那就抄呀！」

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李正皓指出，他昨天在直播公開詢問國民黨，有沒有這件事？有趣的是，很多人點名許宇甄（我能說大家都很聰明嗎？），而記者詢問許宇甄的回應是：李正皓講的話能信嗎？然後快步離去不發一語，為何許宇甄是以問答問？直接說「沒有」很難嗎？許宇甄是聰明的，因為我的爆料永遠都是一套組合拳。

李正皓直言，高虹安寡婦樓都更、柯文哲京華城便當會、勞動部霸凌黃國昌吃案、黃呂錦茹私下找李孝亮等案（其他滴滴答答的我就不講了），每一次的劇本都是當事人矢口否認，但最後被證據打臉，他跟國民黨誰比較可信這不用辯論，等國民黨中央被搜索後答案自然水落石出。

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