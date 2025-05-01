517正式邁入非核家園 國民黨團呼籲民進黨推動核能延役

國民黨團舉行「核電歸零 賴政府準備好了嗎？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/01 15:46

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三廠二號機運轉執照將於5月17日到期，台灣將正式邁入非核家園。立法院國民黨團今舉行記者會，提醒廢核後將面臨能源安全風險增加、電價調漲壓力、空氣品質惡化，民眾用電變貴、變髒，台電的財務更加惡化。國民黨團已經將「核管法」第六條和修正動議送出委員會，呼籲民進黨理性推動核能延役，讓台灣保有穩定的供電。

國民黨立委王育敏表示，民進黨執迷不悟，硬是要核電歸零，核電歸零之後，台灣面對的是「火力全開」，火力發電占比將來到84%；增加的火力發電，碳排放量大增，將對台灣社會民生國安，帶來重大危害。

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王育敏指出，核電碳排每千瓩12克，天然氣碳排每千瓩490克，也就是一旦核電歸零由天然氣取代，碳排幅度將大幅加40倍。請問民進黨政府，台灣對國際碳排承諾還在嗎？台灣碳排不降反增，將會造成國家信用破產。

王育敏表示，從國安角度來說，天然氣儲存量只有7到10天，一旦海域遭到中共封鎖，天然氣船進不來，就會發生斷氣危機，最後造成供電不穩定；近期西班牙和葡萄牙發生電網斷網，造成交通、民生大亂。再看看兩岸關係現在如此緊張，核電全部歸零勢必將危害國家安全。

國民黨立委葛如鈞表示，如果真的不缺電，民進黨政府為何不敢把空污元凶的屆齡燃煤機組除役？放眼世界，許多先進國家都在去除燃煤，為什麼我們還要繼續用肺發電？經濟部為何不敢公布夜間的備轉容量？為何要用樂觀預估的數字，誤導民眾認為電足夠用？事實上，還有許多產業是在限電之中，如果電力真的夠用，為何大型資料中心不敢設在北部？

葛如鈞表示，經濟部說台電近3年虧損4200億元，如果拿掉挹注撥補和資產重估之後，台電虧損高達5500億元，今年預估負債比更高達95.47%，這是一間正常公司會出現的狀況？

葛如鈞指出，台灣在錯誤的執政之下，不斷地耗費人民錢財，故宮說沒錢繳電費，電費從2022年到2025年大漲80%，即便是電費預算比上年度多50%，還是不夠用。民生用電在2022年漲15%、2023年漲17%、2024年漲25%，平均漲20%，人民、產業受的了嗎？核電電費每度僅1點多元。

國民黨立委張嘉郡表示，核電歸零之後，火力發電勢必會增加，尤其是中南部的空氣品質將會越來越差，國民黨團提出將核電廠安全年限延到60年的修正版本。經濟部長郭智輝提出三項條件若具備，將會考慮恢復核電，包括核安、全民共識和核廢處理妥當。

張嘉郡說，根據掌握到的資訊顯示，核一廠乾式儲存槽已經完成，核二廠乾式儲存槽已經發包動工，預計年底完工明年開始運轉。未來核一廠核二廠核廢料將從濕式儲存槽，轉到乾式儲存槽後，將會空出兩個濕式儲存槽。

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