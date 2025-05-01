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    張克晉為免空轉宣布退罷吳思瑤 楊植斗喊話再考慮

    國民黨北市議員楊植斗呼籲張克晉為民福祉再考慮考慮。（資料照）

    國民黨北市議員楊植斗呼籲張克晉為民福祉再考慮考慮。（資料照）

    2025/05/01 14:31

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉昨（4月30日）突發聲明退出領銜，稱台灣面臨國際經濟、國內政治難題，無止盡抗衡只會空轉。對此，台北市議員楊植斗發文表示，執政黨不打算團結只想消滅在野，呼籲張克晉為人民福祉再三考慮。

    張克晉發布聲明指出，台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

    楊植斗臉書發文提醒張克晉，藍營不斷呼籲執政黨停止大罷免，攜手面對國際困境，執政黨卻下令黨公職全力衝刺，今天台東的黃建賓委員的二階罷免也送件，執政黨有想要跟你團結嗎？

    他說，自己也和張克晉一樣，希望朝野各自回歸工作崗位，政黨好好做事，被凍結的預算就快點說明，提出解凍；而在野黨的委員們就努力監督，若行政部門確實改善，也可以重啟預算，把國家導入正軌。

    他批評，如今民進黨的核心工作並非好好做事，而是把不如己意的言論全納入「中共同路人」，搞政治鬥爭才是本業，還想將在野黨的立委全面拉下工作崗位，「張先生，民進黨沒有想跟你團結，他們是想消滅你，你退一步，他就進一尺；你當縮頭烏龜，他就把你的殼給掀開」。

    楊植斗強調，吳思瑤已經是仇恨值最高，最可能被罷免的綠委，領銜人若不幹了，吳思瑤哈哈大笑，繼續橫行，希望張為人民的福址再三考慮，若無法留下張先生，黨中央也應盡速想出備案。

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