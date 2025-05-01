批民進黨勞動政見全跳票 民眾黨：8立委努力實踐柯文哲選前政策

民眾黨今日表示，雖然柯文哲前主席未能當選，但他的勞工政策，民眾黨立法院黨團8位立委努力實踐。（民眾黨提供）

2025/05/01 14:38

〔記者林哲遠／台北報導〕今天是51勞動節，民眾黨向全台勞工朋友表示祝福，直指賴清德總統上任後，送給全國勞工的勞動節禮物是「民進黨過去勞動政見，全部跳票。」並強調，儘管民眾黨前主席柯文哲未能當選總統，但民眾黨8位立委仍在國會中努力實踐柯的大選政見，推動「證交法」、「中小企業發展條例」三讀通過。

民眾黨指出，今天是五一勞動節，賴清德總統上任後送給全國勞工的勞動節禮物是，民進黨過去勞動政見，全部跳票。前總統蔡英文過去說「勞工是我心中最軟的一塊」、賴清德總統上任前說 「民進黨一直是與勞工站在一起的政黨」，但各位勞工朋友生活真的有變好嗎，上班時間有變少嗎、薪水有變多嗎、霸凌有妥善解決嗎？

請繼續往下閱讀...

民眾黨續指，2016年民進黨修惡勞基法，以「整合假期」之名砍掉勞工7天國定假日，休假變少工時變相拉長，反而讓資方有更多彈性調班。幾年下來，台灣全年總工時不斷攀升，是全球第6高，亞洲第2高；而國定假日更比日本、德國、英國、法國等，少了8到14天。

在勞動節前夕，立院針對「國定假日法」協商，民眾黨批評，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤沒來，其他綠營立委說「沒共識」、「大家有歧見」，於是協商就這麼破局了，勞工想要多放一點假，又被民進黨阻擋了。

民眾黨提及，民進黨的勞動部長們也超級慣老闆，前部長許銘春漠視公務員被霸凌，還拿本來應該照顧勞工權益的就業安定基金幫自己開演唱會；現任部長洪申翰為了拚大罷免，造謠在野刪了育嬰留職津貼，也不把許銘春亂花的就安基金追討回來。

雖然柯文哲前主席未能當選，但他的勞工政策，民眾黨立法院黨團8位立委努力實踐，民眾黨列舉，「證交法」、「中小企業發展條例」都已三讀通過；柯文哲提出7大法案都已一讀或正在國會程序包含，打造移工友善環境、增加勞工家庭照顧假、推動長照保險法，召開國是會議，落實年改方案，避免勞保破產、勞退保障不足。

民眾黨續指，他們力推3大修法包含，三班護病比，醫院輪班護產人員比例應由專業團體共同擬定；外送員專法，明定接單費組成，基本費不得低於基本工資1/3；反霸凌專法，主管機關調查職場霸凌時，應主動提供被害人法律、社福資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法