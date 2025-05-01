才提反綠共消聲網軍馬上刷一排 杜奕瑾：怎不去微博刷反共呢？

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

2025/05/01 15:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾日前指出，綠共一詞疑因涉妄議中央，在微博遭到刪文後，FB、PTT上留言這詞突然也消聲了。杜奕瑾今日在臉書再度指出，沒想到昨天才提完，今日馬上在PTT看到網軍刷一排，在批踢踢刷有什麼難，怎麼不去微博反共呢？

中天4月27日下午5點在微博以簡體字發文提及朱立倫426當天高喊「520罷免賴清德」，稱「人民怒火已經在全台各個角落展現，如果獨裁者再不好好反省檢討，最後一定被人民推翻、趕下台」。可疑似朱立倫這段話聽在中國國家主席習近平等中共高層耳裡格外刺耳，該貼文隨即被刪除。

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杜奕瑾日前在臉書PO文表示，綠共一詞疑因涉妄議中央，在微博遭到刪文後，FB、PTT上留言這詞突然也消聲了，426這詞在臉書上不再會被禁、426們也走到凱道表達意見、網路上表達自主意見的也不再被謾罵貼標綠共。426可以視為台灣言論自由的勝利，杜奕瑾直言，在此訂4月26日為台灣數位言論自由日。

杜奕瑾今日在臉書PO文表示，昨天說沒再刷綠共，馬上就在批踢踢補刷一排，這麼乖？跟媽媽說你沒昨天都沒在唸書，馬上把課本放到桌上一樣，我們是觀察協同帳號行為下評論，我不是你媽不用刷給我看。在批踢踢刷有什麼難怎麼不去微博反共呢？告訴全中國反共反獨裁是現在台灣跨黨派的共識。

杜奕瑾直言，協同帳號過去常用貼標籤詞。「民進党」「抗中保台」「綠營側翼」「1450」「塔綠班」。「綠共」週末突然大降、取而代之的是「青鳥」以及各種延伸「笨鳥」同義詞。

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