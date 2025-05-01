政院通過「青年基本法草案」 卓揆：協助青年實現個人尊嚴

為協助青年自我實現及保障青年權益，行政院院會今日通過教育部擬具的「青年基本法草案」，將函請立法院審議。（行政院提供）

2025/05/01 14:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為協助青年自我實現及保障青年權益，行政院院會今日通過教育部擬具的「青年基本法草案」，將函請立法院審議。行政院長卓榮泰裁示，青年是國家重要的人力資源，為回應青年朋友們的期待，協助青年實現個人尊嚴及價值，制定「青年基本法」，有助於建立共存共榮的世代關係。

行政院發言人李慧芝會後轉述，卓揆指出，為持續推動落實「青年主流化」，政府應以青年為主體，從青年觀點通盤考量政策、計畫及措施，有效促進青年在各層面的發展，並保障青年參與公共事務之機會及管道，培植新時代青年具有民主素養，並成為健康堅韌之世界公民，以致力於社會永續發展。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，本案送請立法院審議後，請教育部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通、爭取支持，早日完成立法程序。

教育部說明，「青年基本法」法案共28條，除整合青年相關政策，也法制化相關事務的推動，以保障青年權益，期盼透過該項立法，建構更多面向的社會公共支持體系，促進青年多元發展。

法案重點有：一、定義青年年齡，並確保青年政策適用範圍之彈性：本法所稱青年為18歲至35歲。另考量各項青年政策或計畫其適用年齡範圍有從15至45歲等不同實際需求，爰於後段明定其他法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。

二、保障青年各種權益，全面向照顧青年：面對未來的時代，政府應採取具體措施，保障青年享有未來社會及環境之永續、學習及受教育權利、就業及職涯發展、創新及創業、在地支持系統、居住權益及友善育兒環境、身心健康、友善平權環境、參與運動及技能發展、享有藝文教育、參與各項文化藝術活動之機會、達成經濟獨立、培養金融素養、促進青年公共參與、協助以青年為主體之非營利組織及團體之發展、鼓勵青年參與國際交流合作、積極參與數位社會，享有學習新興科技機會等，全面向照顧青年。

三、各級政府建立青年事務行政體系：考量青年事務往往分屬或涉及不同機關或單位之權責，為使各級政府有效推動青年事務相關政策、法規、計畫及各項工作，明定各級政府應因應青年事務發展需求，建立青年事務行政體系，共同推動青年事務。

四、每四年擬訂青年政策白皮書：為建立我國青年相關政策之施政依據及指導原則，政府應考量國家發展方向、社會需求及政策願景，每四年擬訂青年政策白皮書。

五、行政院及地方政府設置青年事務發展會報，審議、協調、推動及督導青年相關事務：青年政策之推動涉及跨部會業務，為使青年事務推動有效整合跨部會資源，並賦予政策制定功能及績效目標，建立督導機制，由行政院院長定期召開跨部會之青年事務發展會報，並邀集學者專家、相關部會首長及青年代表共同參與、討論。地方政府亦應召開跨單位之青年事務發展會報進行討論，從中央至地方擴大青年參與並凝聚社會共識，將政策推動落實於在地，達成綜效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法