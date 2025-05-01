睽違20年再披戰袍 呂瀅瀅宣布爭取民進黨松信議員提名

呂瀅瀅（左）、王世堅（右）松信區聯合服務處今（5月1日）成立。（記者甘孟霖攝）

2025/05/01 14:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市議員呂瀅瀅今（5月1日）宣布，將睽違20年再度披上戰袍拚北市議員選舉，今與民進黨立委王世堅聯手，正式成立松山信義區聯合服務處，前內政部長徐國勇等大咖也到場力挺。呂瀅瀅說，雖然20年前在選戰當中失利，但服務熱忱始終如一，將全力爭取民進黨內提名參選松山、信義區市議員。

呂瀅瀅過去曾任士林、北投區議員，卸任後轉戰行政院辦公室；隨後協助前台北市長柯文哲競選台北市長，並在柯當選後出任台北花卉公司副董事長；離開花卉公司後，呂瀅瀅接受徐國勇延攬，加入內政部辦公室，將服務的範圍，從地方拉到中央。呂與王世堅20年前在北市議會就是同質詢組夥伴，兩人私交匪淺以「師兄妹」相稱，呂近年也在王的團隊協助服務，扎根在地。

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今日服務處成立，前內政部長徐國勇、立委王世堅、前國策顧問黃承國、議員王孝維，以及地方人士共約百人到場相挺。

談及為何回鍋參選，呂瀅瀅指出因為一份思念情，她回憶起與王世堅的共同好友、已故民進黨前北市議員許家蓓，感嘆松信區痛失一名優秀議員；而和許家蓓相比，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯選區涵蓋松山、信義區，卻是議員任期未滿就參選立委，非常投機，不僅地方上不見蹤影，在國會的種種脫序行徑，還遭到公民團體發動罷免。

同場的王世堅也讚，呂瀅瀅經驗豐富，能立即上線為民服務，絕對是松信所需要的市議員，20年前就是質詢火力最強，且地方服務綿密，這次先透過立委服務處設立，也將他的服務擴大到松信，把不同區域的需要帶進立院。

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