去年擋選罷法修惡被譏！ 沈伯洋曝成果：我愛大家

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/05/01 15:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨去年提出引發爭議的「公職人員選舉罷免法」，引起民進黨強烈反抗。立委沈伯洋今日表示，去年辛苦地擋選罷法修惡，每次都被譏「不要作秀」等，但也就是這樣的累積，才能讓罷免送件的時候，不會去適用有問題的新法，也才有第二階段。最後他也喊話要大家加油：「大家加油，我愛大家。」

沈伯洋今（1）日在臉書PO文表示，去年很辛苦地擋選罷法修惡，每次擋完都會有留言說：「擋一天有什麼用？」「不要作秀」、「反正還是會過」。但是，就是因為這樣的累積，才能讓罷免2/1送件的時候，不會去適用有問題的新法，也才有第二階段。

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沈伯洋表示，這不是要邀功，「因為這本來就是我們為了公平與正義，應該做的事情，但是我想用這個例子，跟大家提醒兩件事。」第一、政治本身，很大一部份就是跟時間賽跑，國內外皆然。大罷免這個社會運動，最終會進入政治議程。8月23日的公投，是國民黨民眾黨最後的武器，能避開就避開，所以才會建議大家5月8日以前送件。多一個月給藍白動員，搭配公投，極其危險。

第二、即使如此，一樣陪大家走到最後。沈伯洋說，他們某種程度要把風險降到最低，但有些地區，就是沒辦法5/8送件，也可能需要補件，變成跟公投綁在一起；他想告訴這些罷團們，不要氣餒，他和其他夥伴們，一定會陪大家走到最後。藍白要用政治玩弄公民，他們一定會強力回擊，保護這場運動。他們不會放棄任何一絲一豪的機會，就跟他們去年努力抵抗藍白毀憲亂政一樣。

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