台南藍軍全面罷綠 謝龍介：自己和議員服務處收集連署書

立委謝龍介率領南市議會國民黨團召開記者會，宣布各議員服務處即日起全面受理收集罷綠連署書。 （記者蔡文居攝）

2025/05/01 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕身兼國民黨台南市黨主委的立委謝龍介今天率領南市議會國民黨團召開記者會，針對罷免全國15位民進黨立委，宣布今天起他的立委服務處和每個國民黨議員服務處，從早上8點到晚上9點，全面受理收集罷綠連署書，要力拚二階過關。

謝龍介今天與台南市議會國民黨團書記長林燕祝、蔡育輝、尤榮智、方一峰、曾培雅、王家貞、許至椿、蔡宗豪、林美燕、盧崑福、李中岑，高舉「全面罷綠、全面回收」手板，宣布全面投號罷綠行動。

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謝龍介批評說，台南市議會國民黨12名議員齊心協力，進入二階罷免15位民進黨立委，「全面罷綠、全面回收」，民進黨越用司法追殺異己、恐嚇年輕志工，就會有更多的年輕志工站出來，國民黨一定奮戰到底。

林燕祝表示，國民黨台南市黨部每位黨工全被司法偵訊，整個黨部已經停擺，可是國民黨罷免民進黨15位立委的決心絕不動搖，黨團會在全台南市展開全面罷綠、全面回收連署書，她更會率領4位議員負責南關線的連署。她與謝龍介立委服務處週一至週日均受理連署，其他議員則是週一至週五。

目前已有多位國民黨團議員排定擺攤時間和地點，其中蔡宗豪於今天下午3點半在北區和緯市場，盧崑福議員5/3上午在南區金華市場，林美燕5/4下午在南區利南黃昏市場，許至椿5/5上下午分別在北區大道新城十區廣場及長榮新城中庭廣場，曾培雅5/4上午在東區假日農市，王家貞5/10在東區崇德市場旁崇學公園。

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