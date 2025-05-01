名嘴溫朗東按鈴告發林沛祥、張淵翔等人偽造文書罪

政治節目名嘴溫朗東（左2）與罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸（右1）、民進黨基隆市議員張之豪（左1）等人，今天上午10時許到基隆地檢署告發林沛祥等人涉嫌「偽造偽造連署」。（記者林嘉東攝）

2025/05/01 13:20

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名嘴溫朗東今控偽造文書 立委林沛祥：將捍衛清白

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔涉違反個資法和偽造文書，坦承違法使用戶政系統助藍營罷免民進黨基隆市議員，昨已請辭獲准。政治節目名嘴溫朗東今天（1日）上午到基隆地檢署按鈴告發基隆市選委會總幹事趙明華、前總幹事張淵翔和國民黨立委林沛祥涉嫌「偽造偽造連署」。

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溫朗東與罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸、民進黨基隆市議員張之豪等人，今天上午10時許到基隆地檢署告發林沛祥等人涉嫌「偽造偽造連署」。溫朗東表示，基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌把民政處戶政資料拿來比對罷免綠營市議員連署人資料，已違反人權保障，讓民眾對公務體制喪失信心，張淵翔透過民政處戶政資料比對民眾個資，不只查水表，直接拿來罷免意見不同政治人物，更嚴重的是民政處長兼任基隆市選委會總幹事，因有很多選務不公才換成趙明華，2人都高度涉嫌有多起偽造文書案。

溫朗東指出，去年在罷免基隆市長謝國樑公民行動中，有319件被基隆市選委會列為偽造簽名案件，後來中選會開會後，確認這319件都是本人親簽，沒有偽造，質疑張淵翔去年開始就跟趙明華涉嫌妨害投票，把合格連署書當成不合格。

溫朗東表示，今年正在進行罷免林沛祥的案件又有116件被列為簽名偽造，基隆市選委會發出26件查詢單後，26件的回函都說是本人寫，沒有被冒用，因此他質疑，這116件被列為簽名偽造的案件，是不是跟去年罷免謝國樑一樣，透過不法用選務不公方式把合格連署書列為不合格，甚至用高額不合格打擊罷免行動的公正性。

此外，溫朗東指出，台北市議員鍾小平去年要告發罷沛團體偽造文書，被林沛祥喝斥，外地人不要管基隆市的事；他今天代替鍾小平提告，告發基隆市選委會總幹事趙明華與前總幹事張淵翔，還有林沛祥是否知情，民政處內部有「勝之群組」，把民眾資料帶到微信「勝之群組」群組的行為，林是否知情，他期望透過司法調查，讓民眾知道真相。

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