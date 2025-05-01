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    全國第二多！黃健豪二階罷免連署逾4.8萬件 黃捷今現身台中助陣

    中五選區「斷健行動」罷團宣佈最新連署收件數為4萬8426件，不但跨過法定門檻，距安全目標5萬件差距不到1200件。（罷團提供）

    中五選區「斷健行動」罷團宣佈最新連署收件數為4萬8426件，不但跨過法定門檻，距安全目標5萬件差距不到1200件。（罷團提供）

    2025/05/01 14:28

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免2階連署倒數計時，台中罷免國民黨立委預計5月5日繳交連署書，中五選區「斷健行動」罷團宣佈最新連署收件數為4萬8426件，不但跨過法定門檻，離安全目標5萬件差距不到1200件，為全國第2多收件數，僅次於新北第一選區藍委洪孟楷5.2萬件，呼籲全力突破5萬門檻，同時也宣佈民進黨立委黃捷今天下午將到中五罷團「豪成宮」打氣助陣。

    中五「斷健行動」罷團在上週4月25日台中罷團聯合記者會宣佈連署收量4萬4426件，跨過法定二階門3萬7323件，1週後再衝高至4萬8426件，力拚最後安全目標5萬件。

    中五罷團發言人台灣衣美局表示，罷免黃健豪二階連署目前是全國第二高連署收件量，並沒有很厲害，因為選區北屯、北區的人口數為全國第2多是36.3萬人，僅次於新北一選區38.7萬人，由於二階門檻一樣是10%，大家必須在有限的時間內更拼命號召簽署。

    台灣衣美局表示，二階連署最後倒數，罷團必須突破5萬份，因為保守估計會有一階4000人要扣除，加上5%不良率，因此可能仍在補件邊緣，只要一個不小心變成補件，加上三階罷免投票可能與公投綁在一起，成功罷免機率可能更低，因此中五罷團必須提交超過5萬份連署。

    中四、中五、中六選區罷團公佈連署收件數均過二階法定門檻，力拚安全目標。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    中四、中五、中六選區罷團公佈連署收件數均過二階法定門檻，力拚安全目標。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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