剴剴案輿論遭中國網軍操作！ 他分析網軍手段與疑點

假帳號會到社群平台海巡非剴剴案但相近的串文，把注意力洗去剴剴案，並以奇怪的跨國聲援影片大量洗回覆。（圖擷取自臉書）

2025/05/01 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院近期開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，在網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，陸續有網友質疑該活動不單純。對此，網友「Bropheus Huang」分析試圖操作剴剴案網軍的言論操作，還有台灣人可以怎麼思考、怎麼做。

「Bropheus Huang」在臉書PO文表示，關於「Alan Wilson」這個帳號留言：「從凱凱案事發到現在，請問你為這個可憐孩子做過什麼？現在做顯眼包，私底下陳喪失陳志宏給你鈔票禮物了嗎」；這個留言完美示範了「無依據跳躍式地懷疑抹黑（沒有「鈔票禮物」的前後文），要人自證清白（脫離原本公共討論脈絡）」，是網軍專門用來攻擊發表意願、破壞討論環境、消耗公共資源的手法。

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「Bropheus Huang」指出，雖然未必是網軍、假帳號、AI罐頭文，也有人自然而然習慣這種語言，但影響是一樣的。看穿之後，保持自己心情愉快，不用浪費時間回應，專注公共討論主題，就是最好的應對方式，續前帳號，2025年3月3日第一則公開貼文，是轉發微博帳號「皓剴的家」製作的簡體字宣傳圖，調查該微博帳號已發出「8 萬」則帖子。看到這個數字，發覺案情並不單純……

「Bropheus Huang」續指，統戰大原則是說好中國故事、說壞台灣故事，其實就是報紙常見的「輸球台灣隊、贏球中華隊」，有類似狀況的帳號很多，可能來自職業網軍，也可以是許多中國人、「用簡體輸入，喜歡轉繁體，討厭改錯字」的人，但無論如何，對剴剴案的關心程度和方式，令許多臺灣人感到異常與不舒服。

「Bropheus Huang」分析，例如：a.強奪：刻意找 嬰兒腎與國有器官串，留言「不如關心台灣自己的孩子吧！」（轉移注意力）；b.貶低：「台灣虐童世界第一！（說好中國故事、說壞臺灣故事……）」；c.自判：「必須死刑、恐龍法官（剴剴案國民法官佔2/3 欸？）」；d.滑坡：「台灣司法已死、中國司法才有魄力、乾脆兩岸統一」；如果以上不是來自網軍……就正好反映了兩國人民，或者生活在繁簡中文這兩種文化的人，在司法、民主、政治素養方面，巨大且不可相融的差距。

「Bropheus Huang」說，「Lucy Chen」這個帳號留言「剴剴命案跟全世界所有命案不同的一點，他是被特殊境遇媽媽交給台灣政府照護的，竟被以破酷刑歷史紀錄凌遲長達114天而死！被交給政府，被交給政府……若沒交由政府撫育，目前還活好好的。」

「Bropheus Huang」直言，民主國家的公民，比較瞭解「政府」其實是許多人員、流程的組成，並不是單一的意志體，更不是找職稱最大的人，就有權決定一切，所以越是為了受害者（而非為了讓特定政黨勝選），就越少使用「都是因為交給政府！賴給清德、出來負責！」這種全稱式、找總統的說法，而是會努力找出：「a.哪個人沒按制度作事、故意鑽漏洞，要究責、b.制度設計、資源調度，哪裡有缺口，要修補、c.哪個公職應設法補洞，但怠職杯葛，要鞭策、d.加起來達成「不要再有下一個剴剴」的目標。極權國家，大規模害死數萬人，也沒幾個人敢關心、總是吹哨者死。民主社會，漏接了幾位小天使，會有數萬人來關心、設法補安全網。一邊深淵無間、一邊合作向上，這就是兩種制度、兩個國家、兩個人種的關鍵區別。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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