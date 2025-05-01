陳柏惟稱顏寬恒二階過關剃光頭 罷團有信心達標：可以找理髮店了

陳柏惟昨晚表示，若罷免顏寬恒二階連署成功，自己將剃光頭，罷團今天傳出「解放頭皮，罷免顏寬恒」圖卡，強調有信心可以達標。（「解顏行動」罷團提供）

2025/05/01 13:44

〔記者陳建志／台中報導〕全台大罷免二階連署進入最後階段，台中第2選區罷免顏寬恒，罷團最新公佈的累計收件達2萬7778份，距離30278的門檻只差約2500份，前立委陳柏惟昨晚參加直播節目時當場宣布，「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」「解顏行動」罷團今天表示，建議陳柏惟可以先找好理髮店，因為有信心可以達標。

陳柏惟昨晚參加直播節目時表示，之前有人說他若被罷免成功要送雞排，因這個有期約賄選的問題，因此當場發出祭品「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」，強調這麼多志工合法連署、風吹雨淋，還被路人嗆聲，一定要過關。

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「解顏行動」發言人「小彥」今天表示，還差約2500份就可達門檻，很樂意看到陳柏惟解鎖人生新成就，並建議他可以先找好理髮店，因為罷團有信心可以達標。

解顏團隊並呼籲，居住在中二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的民眾若尚未完成第二階段連署，請把握這最後關鍵時刻，不論是親自到志工站點簽署、前往服務處填寫，或以郵寄方式、專線聯繫，都是幫助台灣向前的重要力量。誠摯邀請願意為民主奮鬥的每一位台灣人，幫幫中二，幫幫台灣，擴散消息，衝連署。

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