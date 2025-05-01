張克晉罷吳思瑤為何突想「下車」？周軒：理由不難猜

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，發出聲明表示要退出領銜人身分，投下震撼彈。（讀者提供）

2025/05/01 13:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，發出聲明表示要退出領銜人身分，投下震撼彈。政治工作者周軒表示，張克晉現在突然發聲明喊退，理由也不難猜，應該是國民黨沒有人跟他說實話，他直到被檢調傳了才發現攤上大事了，只好向外求援。

大罷免如火如荼進行中，國民黨則提出「反惡罷」，罷免民進黨民代反制。然而，相關罷免案卻在各地出現幽靈連署等爭議，導致國民黨多處黨部遭到搜索，並有相關人士遭羈押或裁定交保。當此之際，罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，突然發出聲明表示要退出領銜人身分。

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對此，周軒在臉書PO文表示，根據公職人員選舉罷免法第76條第8項，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

周軒解釋，「簡單說，你要當罷免領銜人，上了車除非你掛了，或是你找到1/2以上一階連署的簽同意書換你下來，否則你基本上下不了車。」至於為什麼罷免吳思瑤的領銜人張克晉，現在突然發聲明喊退？周軒認為「理由不難猜」，應該是國民黨沒有人跟他說實話，他直到被檢調傳了才發現攤上大事了，只好向外求援。最後他也說：「而我認為現在應該好好保護張老師的安全。」

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