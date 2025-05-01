國民黨擺攤「罷瑤」害攤販通通被趕 周軒：攤商不爽被妨礙做生意

周軒表示，今天早上10時國民黨台北市議員林杏兒跑去蘭雅公園擺攤罷免吳思瑤，結果引來管區員警的關切，要他們跟旁邊所有的攤販都清場，攤販不滿直接把車推到國民黨的連署站旁邊開始賣菜。（圖擷取自 臉書）

2025/05/01 12:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免台北市綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」涉幽靈連署案遭查，領銜人張克晉，昨天發聲明宣布即刻起退出領銜人身分。政治工作者周軒表示，今天早上10時國民黨台北市議員林杏兒跑去蘭雅公園擺攤罷免吳思瑤，結果引來管區員警的關切，要他們跟旁邊所有的攤販都清場，攤販不滿直接把車推到國民黨的連署站旁邊開始賣菜。

周軒在臉書PO文表示，今天早上大約10點左右，在地朋友傳來幾張照片，原來是國民黨台北市議員林杏兒，又跑去蘭雅公園擺攤連署罷免吳思瑤，但是天母在地的都知道，那一條巷子早上根本是菜市場，許多攤商早上從各地趕來，就是為了趁早來賺一家的生計。

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周軒指出，結果國民黨市議員這樣在路口一擺，引來管區員警的關切，要他們跟旁邊所有的攤販都清場，這下旁邊的攤商不爽了，跑去找他們工作人員理論，說你們這樣妨礙我們做生意，後來，乾脆直接把車推到國民黨的連署站旁邊開始賣菜。

周軒直言，看了一個小時，只有6個人來連署，但不知道今天這樣一擺，國民黨又要少幾張票了？

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