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    批民進黨砍7天國定假日 國民黨：推動還假於民讓勞工喘口氣

    今日是勞動節，國民黨訴求要推動還假於民，讓勞工喘口氣。（截圖自國民黨臉書）

    今日是勞動節，國民黨訴求要推動還假於民，讓勞工喘口氣。（截圖自國民黨臉書）

    2025/05/01 13:40

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是「勞動節」，國民黨除了向勞工朋友表達敬意，批評民進黨政府實施「一例一休」，砍掉7天國定假日，剝奪勞工基本休息權，並強調該黨主張推動「紀念日及節日實施條例」立法，還假於民，讓勞工真正擁有應得的休息時間。

    國民黨表示，勞工是台灣經濟發展的根基，保障勞工權益，執政黨責無旁貸，然而，民進黨政府實施「一例一休」以來，讓台灣勞工在高工時、高壓力、低薪資的環境下，連最基本的休息權都被剝奪。

    國民黨指出，根據民調顯示，56.7%的民眾支持恢復被刪除的7天國定假日，而且與鄰近國家相比，日本有16天、韓國有15天、香港有17天的國定假日，台灣只有12天。

    國民黨強調，要推動「紀念日及節日實施條例」立法，全面檢討與恢復合理的法定假期安排，還假於民，讓勞工真正擁有應得的休息時間，持續從制度面保障勞工的安全與尊嚴。

    國民黨說，「綠共」口口聲聲說「勞工是心中最軟的一塊」，但面對民意要求卻裝聾作啞、毫無作為，呼籲賴政府正視民意，停止以口號敷衍，真正還權於勞工，打造一個可以安心工作的台灣。

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