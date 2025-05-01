罷免綠委陳俊宇二階啟動 目標衝6萬份成案

宜蘭罷免陳俊宇團體，廣邀民眾加入全台罷綠委行動網站，了解最新罷免進度及後援行動，強調「這一戰不能退，宜蘭未來靠你我！」（民眾提供）

2025/05/01 13:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣「滿城封宇」團體發動罷免民進黨立委陳俊宇，領銜人李惠玲涉入幽靈連署遭偵辦，20萬元交保，縣黨部3名黨工被收押，外界憂心恐引發寒蟬效應，但卻似乎催出罷團行動力，本週正式啟動二階連署，法定3.6萬份，目標衝6萬份成案，共計13名藍營議員服務處、3處黨部作為固定連署點，另將每日公布機動連署站。

陳俊宇罷免二階連署門檻3萬6523人，連署至6月24日截止，宜蘭罷團本週啟動二階連署後積極備戰，空戰、陸戰齊發，透過LINE群組、臉書等社群平台，製作罷免陳俊宇資訊、教學與行動方式懶人包。

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志工透露，對手正使出各種手段，要讓罷免失敗，為拒絕傀儡立委，捍衛宜蘭民主，除有議長張勝德等13名藍營議員服務處，以及宜蘭縣黨部、羅東鎮黨部、蘇澳鎮黨部可代收發連署書外，每天也會在臉書及LINE群組公布機動連署站。

罷團近日也不斷透過空戰轉傳罷免陳俊宇資訊，清楚附上可下載列印連署書連結，並說明連署資格及正確填寫連署書等資訊，另廣邀民眾加入全台罷綠委行動網站，了解最新罷免進度及後援行動，強調「這一戰不能退，宜蘭未來靠你我！」

陳俊宇回應，罷免是人民的權利，始終尊重，也願意與每一位鄉親對話，誠懇溝通，並希望讓大家更了解目前立法院所處的政治現實與我們共同面對的挑戰，宜蘭建設始終擺在最優先位置，這是他堅守的責任。

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