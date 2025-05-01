「地動刪瑤」領銜人張克晉閃退 吳思瑤：亂罷被拱出來掛名

吳思瑤今指出，罷免綠委的「亂罷」行動領銜人都是被拱出來掛名，若認為罷免已失去正當性、涉及違法造假而選擇退出，她予以尊重。（資料照）

2025/05/01 12:57

〔記者陳政宇／台北報導〕「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉，昨天發聲明宣布即刻起退出領銜人身分，理由是為了避免台灣的政治、經濟、民生在原地空轉。對此，吳思瑤今（1日）表示，罷免綠委的「亂罷」行動領銜人都是被拱出來，包括張克晉也是被掛名，若認為罷免已失去正當性、涉及違法造假而選擇退出，她予以尊重。

吳思瑤今受訪表示，這段時間看到罷免綠委的亂罷行動，有很多領銜人都是最後被拱出來的，這些人可能基於力挺國民黨，或是受到什麼壓力，她不清楚，但尊重每一個人行使民主權利；張克晉被掛名、被供出來擔任罷免她的領銜人，如果張現在認為整個罷免失去正當性，而且涉及違法的造假犯行，她尊重張克晉的退出。

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吳思瑤說，她是民進黨團的幹事長，是專業理性問者的立委，每一天在立法院努力問政，質詢率百分之百，甚至跨委員會提法案、審預算；但當她在捍衛台灣民主、理性問政的此時此刻，她的選區台北市士林北投每天都有不同的抹黑，選民的電話每天都被打爆、信箱每天都收到國民黨或新黨人士的抹黑文宣，已造成許多人生活上很大的困擾，大家也替她感到著急。

吳思瑤強調，這些惡罷、亂罷，傳播非常多對她個人的重傷，但天道酬勤，她是專業理性問政的立委，只要做好本務，選民持續用正能量給予關懷，她無所畏懼。

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