罷免謝衣鳯有綠營議員連署書掛0 陳世雄：有人拖拖拉拉看不下去

罷免謝衣鳯團體，本月4日下午3點在順澤宮舉行宣講。（記者顏宏駿翻攝）

2025/05/01 13:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯第2階段連署告急，罷團上個月30日公佈黨內民代上交連署書的成績，竟然有人掛零，引發黨中央的關注，也讓外界得知為何彰化第三選區連署僵局打不開的原因。

罷團領銜人陳世雄說，罷免已到最後階段，目前因多位民進黨民代和親綠團體奧援，連署人數開始「拉尾盤」，而他看到許多志工或一些綠營民代沒日沒夜的努力，但有些仍好整以暇、拖拖拉拉，實在看不下去。該區民進黨議員洪騰明已提交1108份連署書，劉珊伶662份，洪子超37份，李俊諭則是38份。陳世雄表示，彰化第三選區因謝家經營三代，人際網絡盤根錯節，連署的組織份數一直開不出來，本週有民進黨的力量加入，再加上其它地區的志工前來支援，他們才能突破僵局。

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李俊諭連署上交數目一度掛0，結果一日之間增加到38份，溪州鄉是他的本命區，他是民進黨內的資深議員，也是綠營在縣議會的領袖，本屆縣議員選舉獲得7721票；洪子超目前交給罷團的連署份數為37份，他是民進黨內二林區的新秀，本屆初試啼聲即獲1萬1234票的最高票。

李俊諭說，目前他已收到23份連署書，近期還有民眾自發拿回15份準備繳交。彰化縣黨部主委楊富鈞表示，縣黨部並未規定「罷免責任額」，認為倒數階段不要究責，大家團結對外，衝到最後一刻。

陳世雄感謝民進黨的相助，他說，彰化連署最晚可以到5月12日左右，他們面臨的困境已獲民進黨和相關罷團的重視，資源一直下來，包括5月4日下午3點將在埔鹽鄉的順澤宮前廣場舉辦「大罷免 大成功」街頭宣講，網紅八炯、閩南狼以及名嘴、台北市議員陳冠廷，前國票券董事長洪三雄都將上台演講，希望這個這個宣講活動能再拉一波。

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