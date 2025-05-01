16671份罷免連署送件 黃建賓：民進黨只有搞鬥爭時才想到台東

黃建賓列舉自己政績，並表示罷免是民進黨利用台東鬥爭。（民眾提供）

2025/05/01 12:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕搶在「全台第一」，台東「挫賓小組」成員今早9時推著2推車16671份的罷免立委黃健賓連署書前往縣選委會送件，黃建賓指出，民進黨就是選輸想重選才將自己當成首要獵殺對象，只因台東人少，「根本是欺負台東人，用政治惡鬥騷擾台東鄉親」，其中台東人苦盼的花東快，民進黨政府說經濟效益低，對於民進黨政府當年承諾的東部快鐵，交通部更在昨天公然坦承會跳票，坐實民進黨完全不在乎台東鄉親，搞鬥爭時才想到台東。

針對罷免活動，黃建賓服務團隊以發書面聲明稿形式回應，並認為一切都是民進黨「欺侮台東人少、易操作罷免」對台東福利完全不顧。對於罷免團體針對他主張縮短中配取得台灣身分證年限為四年的《兩岸人民關係條例第十七條》修正草案，還多次隨傅崐萁訪中與中國政協主席王滬寧、文化旅遊部等官員見面並未提及，卻是提了不少自己其他政績。

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黃建賓表示，上任一年多來，他與在野黨立委共同在立法院推動財劃法修法，每年增加台東134億元預算；刑法修法，虐童者加重其刑至1/2；兒童及少年性剝削防制條例修法，嚴懲持有兒少性影像者；公益揭弊者保護法通過，提供吹哨者實質法律保障，諸多法案都是民眾與台東鄉親最關心的事情。

黃建賓表示，台東鄉親擔憂海岸線恐作為風電開發場址，他多次質詢要求行政院長、經濟部長、環境部等中央主管機關務必阻止未經共識的開發案破壞環境並獲承諾。上任一年多成功爭取台東旅宿業電價凍漲、觀光振興補助，及延長、協助農友申請設立育苗場、風災全品項災害補助，以及EMU3000座椅優化、台東縣道路設施改善經費、多所學校設施改善經費、台東畜牧糞尿改善計畫、以及成功阻止國防部強硬在台東關山設置戰備道等等。

黃建賓說，民進黨透過惡意罷免蓋住台東人的聲音，「身為在地立委不怕得罪民進黨，永遠以台東人權益為最優先」會堅定地與台東鄉親站在一起，不同意未經共識的風電破壞美麗台東，不同意中央以經濟效益低阻止攸關東部人生命安全的花東快，也懇請所有台東鄉親，一定要出來投下不同意票，共同守護台東家園。

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