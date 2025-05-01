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    51勞動節 賴清德：做全體產業後盾 打造更穩固台灣

    總統賴清德在臉書發文表示，政府會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣。（圖取自賴清德臉書）

    總統賴清德在臉書發文表示，政府會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣。（圖取自賴清德臉書）

    2025/05/01 12:11

    〔記者陳昀／台北報導〕今天是51勞動節，總統賴清德在臉書發文表示，未來將繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策提升勞工權益，因應美國關稅政策影響，產業支持、安定就業特別預算也從880億元提高到930億元，勞動部推出許多措施，特別是協助企業「維持雇用穩定」，相信企業越穩定、勞工的工作越穩定，政府會做全體產業的後盾。

    賴清德表示，感謝所有勞工朋友在不同領域展現專業，為台灣注入更多活力，未來，政府會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策，提升勞工朋友的權益，像是基本工資連續第9年調升，接下來要透過完善勞動基準、職業訓練及勞資合作，鼓勵企業加薪，另也將透過減稅，讓勞工的家庭可支配所得提高。

    賴清德指出，為因應美國關稅政策的影響，行政院上週通過特別條例草案，要投入4100億元支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並強化國家整體韌性，當中產業支持、安定就業方面也從原本880億元提高到930億元。

    賴清德提到，勞動部也推出了許多支持勞工朋友的措施，特別是協助企業維持僱用安定 ，以及支持受衝擊的企業辦理職能訓練等，政府也會媒合求職者參與職業培訓，希望減緩對於中高齡勞工朋友的影響。

    賴清德說，相信企業越穩定，勞工朋友的工作越穩定，因應國際情勢，政府一定做全體產業的後盾，再次感謝所有勞工朋友的付出，讓國家持續進步。

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