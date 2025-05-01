周萬來拒報告防共諜措施 綠委本週3度通過提案譴責、柯建銘提刑事告發

立法院司法及法制委員會今（1）日邀請立法院秘書長周萬來等人列席，就「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢，但因周萬來未出席，立委們只得將他的半身像看板放在備詢台上以示諷刺。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/01 12:08

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（1日）邀請立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口相關議題報告並備質詢，但周再度缺席，會中通過臨時提案譴責，這也是民進黨立委本週第3度在司委會譴責周萬來。此外，民進黨團總召柯建銘也對周萬來等人提出「公務員廢止職務釀成災害罪」刑事告發，批評其怠忽職務、縱容議事失序，進而造成國會內部的民主癱瘓。

中共對台滲透力道加劇，司委會今邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席，就「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。不過，應邀列席的周萬來等人全數缺席，僅民進黨立委登記質詢。

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排案的民進黨籍司委會召委莊瑞雄表示，今天所排議題是立法院秘書處的職責，立院不可以只要求別人，卻自己不做，這幾天的議題具備公益性且非常重要，很可惜周萬來等人沒有來，原因是立法院長韓國瑜發新聞稿指出，「立法院幕僚不是監督的對象」，因此不請假、不報告。莊批評，周萬來已經不是秘書長，而是太上皇，公務人員不守法，國會還談什麼法治？周萬來像螃蟹一樣橫著走，置身於制度外。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，柯建銘已具體針對周萬來、議事處長高百祥、法制局長郭明政，具體提出刑事告發，理由是奠基於這一年來，身為立法院重要行政幕僚，本應依「公務員服務法」及相關職責，來確保議事程序之中立公正與合法，明知議事規則之適用，卻蓄意濫權、怠忽職務、協助違反議事的正常運作，並縱容議事失序，進而造成國會內部的民主癱瘓，立委投票權也屢屢遭受非法妨礙，因此對上述3位提出「刑法」第130條公務員廢止職務釀成災害罪的刑事告發。

吳思瑤強調，無論是公務員送懲戒，或是進行後續的司法告發及偵辦，民進黨團針對的不是個人，而是針對國會民主制度。

最後，民進黨立委提出臨時提案說明，周萬來、高百祥、郭明政等人，未經請假程序，逕自缺席司委會，未提供會議主題之書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主、怠忽職責，藐視國會，惡例已成慣例、違法已成常態，故提出譴責。由於國民黨、民眾黨立委皆不在場，該提案順利通過。

回顧司委會近期議程，包括4月2日有關國會擴建，4月28日立法院議事空間運用現況，以及4月30日所排「3月25日立法院違法會議適法性」等議題，周萬來已數度缺席專題報告。

立法院司法及法制委員會今（1日）邀請立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口相關議題報告並備質詢，但周再度缺席。（圖擷自國會頻道）

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