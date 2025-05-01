羅智強宣佈啟動「反惡罷台灣戰車隊」 第一階段從中台灣出發

國民黨立委羅廷瑋（左起）、丁學忠、許宇甄、羅智強、廖偉翔、張嘉郡、游顥等，1日舉行「反惡罷台灣戰車隊」發布記者會。（記者劉信德攝）

2025/05/01 13:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕為反制大罷免，國民黨立委羅智強今天在新書「護民主・反惡罷」發表會上，偕同黨內立委同時宣佈「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，把銷售5千本書的經費拿來為全台串聯「護民主反惡罷」的行動，預計第一階段從雲林、台中、南投等地出發。

羅智強表示，「在野黨制衡與監督的好立委們，每一個都不能少！」雖然自己也遭受攻擊，但要把支持者的心意轉為守護民主的力量，不讓同志們受到惡罷威脅。第一階段先從中台灣出發，慢慢擴大線路到其他縣市。

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國民黨立委許宇甄表示，民進黨新北市議員卓冠廷對外傳達賴清德已經下令要殲滅35席在野黨，加上不斷地利用司法對在野黨進行迫害，人民應該要能夠勇敢站出來反惡罷，否則未來就會發生在每一個人身上，她不容許台灣的民主跟司法被踐踏。

丁學忠表示，面對資源龐大的執政黨，很多新科當選的立法委員陷入無止盡的抹黑跟壓迫，但他們還是一步一腳印來走選區、認真照顧民眾的需要，不畏懼任何的惡質力量。感謝羅智強在資源有限的情境下，願意幫忙用「反惡罷台灣戰車隊」協助宣講，讓鄉親知道這場惡質的罷免是不正義、不應該的，各位鄉親應該都要站出來投下不同意罷免票。

廖偉翔認為，現在台灣社會面對內外交迫局勢，對外國際關稅問題、兩岸對抗持續升高，對內有缺工、缺電等等問題，在這個需要拚經濟護民生的時刻，執政黨卻是發動大罷免要來壓制人民的聲音，全民要站出來反對惡罷、破壞民主的行為，不讓民進黨成為獨裁政府。

羅廷瑋表示，羅智強屢屢義不容辭站出來的行動，讓敵人敬畏、讓同志敬佩、讓民眾敬愛，雖然宣佈出書反惡罷時遭到各種冷嘲熱諷，但現在成功把這份理念凝聚，成爲支援同志們的力量。早在2018年時羅也同樣在最艱困的時刻帶頭支持盧秀燕、韓國瑜，讓我們感到有夥伴在身旁支持。

游顥表示，民進黨沒有一天將心思放在治國，在4月26號的活動中民眾大聲高吼「官逼民反」的聲音，民進黨卻無法聽見。感謝羅智強打造「反惡罷台灣戰車隊」，讓支持者可以齊心協力對抗惡罷，台灣戰車隊會在大街小巷穿梭，讓民主的聲音走到每一個角落。

張嘉郡提到，在反惡罷護民主的道路上，羅智強不但自己挺住壓力，也反過來支持其他新科委員。國民黨的都很認真在守護民主、傳遞多元的心聲，然而民進黨不問在野黨委員們的問政表現、為地方鄉親爭取的各項建設，就要無差別罷免在野黨，是國家所需要的嗎？呼籲全台灣各界好朋友一起站出來「反惡罷護民主」，投下不同意罷免。

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