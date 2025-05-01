張克晉宣布退出「地動刪瑤」罷免吳思瑤領銜人身分

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉（圖中），發出聲明表示要退出領銜人身分。（資料照）

2025/05/01 12:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨則提出「反惡罷」，罷免民進黨民代反制。然而，相關罷免案卻在各地出現幽靈連署等爭議，國民黨多處黨部都遭搜索，並有相關人士遭羈押或裁定交保。當此之際，罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉，發出聲明表示要退出領銜人身分。

張克晉4月30日發布聲明，並於今日透過媒體發布，表示要即刻起起退出領銜人身分。

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張克晉在聲明中還說，台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

張克晉日前遭爆料有眾多「紅色履歷」。立委林楚茵痛批他根本是「紅統打手」。她還說：「朱立倫是瞎了眼還是故意選給中共看？」國票證券前董座洪三雄上月2日也發表專欄表示，國民黨居然找上一個在文物界頗具爭議的人士擔任青年軍的領銜人，「吾等驚訝之餘，不禁搖頭三嘆」。

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