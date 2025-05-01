停車挨批「耍特權」遭建議停權1年 賴清美掉淚喊冤：盼黨中央還公道

因停車爭議被民進黨彰化縣黨部評委會建議停權1年的縣議員賴清美，今天面對鏡頭激動哭了。（記者張聰秋攝）

2025/05/01 11:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年3月21日因向派出所借停車位引發爭議的民進黨彰化縣議員賴清美，遭民進黨彰化縣黨部評議委員會建議停權1年，將送黨中央做最後決議。消息傳出後，賴清美今天一如往常先走訪菜市場分送母親節康乃馨，並在其服務處推動罷免連署，面對媒體採訪，她在鏡頭前激動掉淚，哭訴說，希望黨中央秉公處理，還她一個公道。

賴清美哽咽說，她當了20年的縣議員，彰化縣未曾有過議員被縣黨部停權，之前有重量級的爆出桃色糾紛也都沒處理，這次停車事件她都處理好了，她納悶為何黨部要停她的權，6個人開會3個人決定停權，不免讓她聯想人紅是非多，有心人士聯合次要敵人，打擊主要敵人，她不希望因為派系鬥爭而同黨操戈，「我就不相信中央黨部會因為我一個停車問題就判決我不能繼續選議員」縣黨部這次作為非常不妥當更不公平，她聽到被停權愣住。

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賴清美向黨中央喊話，不能因為選舉提名人選而抹煞掉認真縣議咱在基層上的努力，現階段她繼續展開罷免連署最後衝刺，最後結果就看黨中央了。「如果議員不能選了，我入黨30多年了，熱愛民進黨，我有我的團隊，這不是逼我換另外一個跑道嗎？沒有試試看也不知道誰的實力，民眾的力量在哪裡。」言下之意，不能選縣議員就選立委。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表明非其權責無法發言，而民進黨彰化縣黨部評議委員會召集人江天寶則表示，賴清美是民進黨的資產，對民進黨貢獻很多，是一名資深的前輩，評委會是依照執委會送給評委會的議題做出懲處，針對懲處的結果會送到黨中央，由黨中央做最後的決定，至於如果確定停權1年，會不會影響到明年的縣議員登記，就要看中央選對會擬定的登記與提名時間，賴清美後續作為，評委會一切尊重她。

彰化縣議員賴清美哭訴說，她熱愛民進黨，也入黨30多年了，希望黨中央秉公處理，還她一個公道。 （記者張聰秋攝）

雖然被地方建議停權1年，可能面臨無法選縣議員的困境，賴清美今天仍到菜市場跟民眾互動，母親節快到了，發送康乃馨祝福媽媽們佳節快樂。（記者張聰秋攝）

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