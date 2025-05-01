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    名嘴溫朗東今控偽造文書 立委林沛祥：將捍衛清白

    政論節目名嘴溫朗東告偽造文書，林沛祥：網紅顛倒黑白，他將捍衛清白。（圖為林沛祥提供）

    政論節目名嘴溫朗東告偽造文書，林沛祥：網紅顛倒黑白，他將捍衛清白。（圖為林沛祥提供）

    2025/05/01 11:29

    〔記者俞肇福／基隆報導〕政論節目名嘴溫朗東今天（1日）上午與律師赴基隆地檢提告基隆市選委會前總幹事張淵翔、立委林沛祥等人涉嫌偽造連署書。林沛祥回應表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段，以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，扭曲事實的說法，他會依法捍衛自己的清白。

    林沛祥說，自己身為民代從不逃避檢視，也願意依法接受司法機關的調查。然而，對於這類以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，罷免不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。

    林沛祥說，對該名網紅「以告發之名、行抹黑之實」的荒謬說法，將保留提告權利，若言論涉及任何不實毀謗與惡意指控，絕對不會姑息，面對這類人格誣蔑與事實扭曲，會依法捍衛自己的清白。林沛祥質疑、明明是有人偽造簽名來罷免他，結果卻告他偽造文書，這樣的邏輯也能說得通？

    針對外界有人質問他為什麼會知道罷免他的連署案有116件屬於偽造簽名，甚至質疑他是否透過戶政系統取得資料？林沛祥強調，這116件涉嫌偽造的連署書，是中選會提供的正式數據，這是白紙黑字的事實。現在卻有人不查證就妄下指控，完全「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，顛倒是非，把被害者說成加害者。

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