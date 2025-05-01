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    高市議會用歌聲感謝媽媽們付出 康裕成:現在媽媽跟以前不一樣

    高市議會今以歌聲、花朵向媽媽們致敬。（記者王榮祥攝）

    高市議會今以歌聲、花朵向媽媽們致敬。（記者王榮祥攝）

    2025/05/01 10:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今準備逾300朵康乃馨，送給議會所有媽媽，並以歌聲向全天下「媽媽們」致敬；議長康裕成有感而發，現在很多媽媽必須兼顧職場與家裡，跟以前很不一樣。

    議會今舉辦母親節感恩活動，備妥康乃馨送給議會裡、以及在議會備詢的「媽媽們」，議長康裕成更帶頭唱歌，向全天下媽媽致敬，感謝媽媽為家人、為孩子的付出。

    康裕成說，媽媽的辛苦，小孩感受很深，回家時總是先問媽媽在不在?媽媽去那裡了?讓部分爸爸們有點吃醋，但其實現在不管當媽媽或爸爸的，都付出很多，所以她也要感謝爸爸們當媽媽的後盾。

    她也提到自己長期擔任民代，記得孩子小時候、曾在某個週六接送多達12趟，於是對於職業婦女的忙碌感受深刻，更能理解從政女性的辛酸。

    議會說明，為感謝、讚揚媽媽的偉大奉獻，訂於5月4日（日）晚間七點，於高雄文化中心圓形廣場舉辦「114年母親節、媽咪笑嗨嗨」、揪阿母來看戲，親子共賞好戲藝文活動。

    議長康裕成、副議長曾俊傑暨全體議員，感謝玉皇宮與明華園相挺，也誠摯邀請市民朋友帶著親愛的媽媽，欣賞明華園戲劇總團演出的精彩好戲「四兩王后」。

    活動當天將發送每位參與民眾「幸運御守」，為市民朋友帶來深切祝福；此外，現場打卡、按讚並分享，即可獲得精美小禮物，數量有限送完為止。

    高市議會今舉辦母親節活動，分送康乃馨給議會的媽媽們。（記者王榮祥攝）

    高市議會今舉辦母親節活動，分送康乃馨給議會的媽媽們。（記者王榮祥攝）

    高市議會邀請媽媽們，5月4日晚來高雄文化中心看明華園歌仔戲。（翻攝官網）

    高市議會邀請媽媽們，5月4日晚來高雄文化中心看明華園歌仔戲。（翻攝官網）

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