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    罷免投票前不給國民黨建議 黃智賢：這段期間會當黃國昌影評

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/05/01 12:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃智賢近期時常針砭國民黨，並點出藍營政治人物的缺失。黃智賢今日稍早再度PO文表示，他從2014太陽花運動到現在關於國民黨的預言都很精準，但現在覺得實在有點累，所以等到罷免投票結束，會再盤點自己的建議與示警，但對於民眾黨主席黃國昌的表演影評還是會盯著，因為罷免，跟這個不是靠選舉，當上立委的人無關。

    黃智賢在臉書PO文表示，2003年，我第一篇政論文章，題目是「當歷史還有意義？」

    當時宋美齡過世，有綠營人士，用不堪字眼羞辱她，所以我的主旨是，不管喜不喜歡宋美齡，都必須回到事實，去討論她的功過是非，從2003年到現在，22年了，政治變幻，眾多政客，神也是他，鬼也是他，一句時空環境不同，就可以說謊，媒體或名嘴，更以賣身求榮，把是非標準當成笑話，而我，從對李登輝到對賴清德，不管對綠對藍還是對白，我都是只有一個標準。

    黃智賢指出，是的，她是蠢的，不出賣人格，看到一些名嘴政客，面對真實卻口沫橫飛的硬拗，面容已經扭曲，娘都認不得，今天的話，否認昨天的，每天被打臉，卻洋洋自得，管他呢，誰記得，她不會說假話，沒有私利私心，所以總能預先知到結局，2014年太陽花3月發生，她就寫了「馬英九為何失天下？」預知當年地方大選潰敗。

    黃智賢續指2016年，她說朱立倫不該換柱，因為換柱失去正當性，會敗得更徹底，2019年說，韓國瑜應該當好高雄市長，不該選總統，否則會總統立委雙敗，還會被罷免；2022年，說國民黨不該背叛自己同志林耕仁，支持高虹安，以免失去新竹，還鼓勵了柯文哲跟郭台銘；2023年，我預言藍白合不會成功，國民黨卻會用自身血肉，把柯文哲跟民眾黨養大。

    黃智賢分析，她每一次的預言，都精準，但都讓很多人不高興，可能是太以大局為重？關於今年大罷免，我從去年大選結束，就開始示警，不斷提醒，於今，一年多了，只是不忍台灣，但也實在很累，所以，罷免投票前，就不再給國民黨建議了。

    黃智賢直言，等七八月罷免投票結束，我們再來盤點，看我這一年多來的建議與示警，說得對不對，這段時間，就讓各方勢力，盡情表現各自的主張與招式吧，看那些招式，會不會成功？對台灣社會，有沒有用？看是我對，還是表演者對？以免我這樣一個賤民，被噁爛政客，把自己的糞，潑在她身上，甚至還有人，想甩鍋給我這樣一個賤民。

    黃智賢呼籲，她相信，是的，政治得有手腕與權謀，但，人品，始終是最後，也是最重要的標準，不過，這段時間，我還是會盯著黃國昌的表演，寫他的影評，當然，不是因為他重要。而是因為罷免，跟這個不是靠選舉，當上立委的人無關。

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