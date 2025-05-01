「川普風險」恐影響媒體議價法立法？藍委批「拿美國當擋箭牌」

立委王鴻薇。（資料照）

2025/05/01 10:41

〔記者林志怡／台北報導〕為改善新聞媒體與Google、Meta等大型數位平台之間談判權力不對等的問題，各界持續呼籲設立媒體議價專法，但數位部擔憂，此舉恐導致美國採取報復性措施。對此國民黨立委王鴻薇認為，因為美國壓力導致我國媒體權示微，犧牲媒體合理權益反而得不償失，數位部不該拿美國與川普當擋箭牌。

立法院交通、教育及文化委員會今日舉行聯席會議，審查民進黨立委林楚茵等17人、國民黨立委羅廷瑋等16人、王鴻薇等20人、台灣民眾黨黨團、民進黨立委林宜瑾等21人、民進黨立委范雲等21人擬訂的數位平台與新聞媒體議價相關法案，總計6案。

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王鴻薇提案說明時指出，新聞媒體作為第四權是民主社會不能缺少的角色，並有監督公權力的義務，台灣的媒體產業相當飽和，部分特定媒體需要仰賴政府標案才能生存，這並不是健康的發展趨勢，應透過法令使媒體產業收益得到應有合理的報酬，避免監督公共政府的第四權示微。

此外，王鴻薇說，目前國際上對於數位平台與新聞媒體的議價有商業議價、強制仲裁、著作鄰接權等作法，數位部稱此時實施媒體議價立法可能引起美國關稅報復，「是拿美國與川普當擋箭牌」，並認為台灣與美國的關稅尚未討論到相關議題，不應因為美國壓力，犧牲台灣媒體與從業人員合理權益，且若因此導致媒體權示微，削弱監督公共政策與政府的力量，反而得不償失。

民進黨立委伍麗華詢答時則詢問，數位部是否了解Google與Meta等大型數位平台業者對媒體議價的看法？數位部次長林宜敬回應，前述2個業者都對於相關立法表達反對。

伍麗華進一步詢問，目前全球都面臨「川普風險」，近期美國貿易代表署及副國家安全顧問都針對「10項不公平數位貿易慣例」發表聲明或評論，數位部是否評估媒體議價立法相關立法，有無可能造成美國的報復性措施？對此數位部長黃彥男表示，他認為「有可能」，且目前已有澳洲、加拿大的案例在前。

但伍麗華強調，數位部應評估媒體議價實務上應該如何處理，比如採用流量、使用量、區分級距分潤，或是有更好的辦法，以及這些作法是否對新聞媒體有實際幫助，且幫助對象是大型媒體、還是獨立媒體等議題。

林宜敬則回應，經過各方討論，目前最大的問題在於流量，加拿大實施媒體議價法後，Meta選擇在加拿大境內全面封鎖新聞內容，而斷絕流量是數位平台的商業行為，顯示用流量分潤是不可行的。

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