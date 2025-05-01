竹市府還債當政績里長打臉 基層建設放生、申請里辦公室事務機石沉大海

新竹市府小編將市府還債當政績宣傳卻遭基層里長打臉，里長朱毅感嘆不僅基層建設放生、就連申請里辦公室事務機也石沉大海，實在很諷刺。（擷取自市府粉專）

2025/05/01 11:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府昨天發佈113年度總決算結果，包括歲入因中央統籌分配款增加18億餘元及歲出比預算數減少22億餘元，更提到2年來已還債45億，將還債及減債當政績在市府粉專宣傳，結果除被議員曾資程酸看不到重大建設計畫及對城市長遠發展不利，就連基層里長也看不下去跳出來打臉。

市府粉專小編提到市府還債破紀錄，每分預算都用在市民，包括嚴守財政紀律，財政管理展現亮眼成果，其中歲入超收18.03億元，增加公庫財源，歲出節餘22.52億元，當用則用、當省則省，預算有效運用，因歲入歲出賸餘33.43億元，已連續2年減債累計45億元，人均減債超過1萬元，創還債紀錄。

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對市府的說法，文雅里長朱毅感嘆市府小編居然能一本正經地說「當用則用、當省則省」，而怎麼個省法？他也分享里長經驗，像他曾提案中正市場增設YouBike（音訊全無），提報經國路二段192巷馬路裂開（去年底回覆說會「視預算研議辦理改善」，現在都過了4個月，還在「研議宇宙」裡打轉）。

再者他向市府申請里辦公室一台事務機（還請議員幫忙提案，但至今石沉大海，真．省到極致）至今沒下文，社區活動補助形同消失（高虹安與邱臣遠團隊上任2年多，社會處只核了2萬，這是補助還是施捨？買點心都嫌不夠）

朱毅也說，民眾黨這樣的執政方式，真的徹底超越藍綠！不僅基礎建設放生，里長需求無視，里民活動經費砍到見骨，就只為了拚出「還債45億」的華麗數字秀。

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