藍批陸委會選擇性辦案 梁文傑「非針對個人」：區桂芝轉發就被人檢舉

立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，並邀陸委會副主委梁文傑、法務部政次黃世杰等官員列席備詢，並在會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

2025/05/01 10:22

〔記者李文馨／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國女教師區桂芝轉發比賽訊息遭檢舉，國民黨立委質疑陸委會選擇性處理個案，區桂芝則批文字獄。對此，陸委會副主委梁文傑今（1日）在立法院表示，區桂芝近期言論爭議較大，轉發內容就被人檢舉，陸委會針對與中共黨政軍機關合辦統戰活動的團體，並非個人。

立法院內政委員會今天審查「國家安全法部分條文修正草案」，並邀陸委會副主委梁文傑、法務部政次黃世杰等官員列席備詢，並在會前接受媒體聯訪。

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國民黨立委質疑陸委會針對個案區桂芝，梁文傑說，「區桂芝只是因為她最近的言論爭議較大，所以她一轉發東西就有人向政府機關檢舉」，而檢舉只是處理本案資訊的來源之一，「陸委會並非針對區桂芝本人，而是針對和中共黨政軍機關合辦統戰活動的團體或組織」。

區桂芝在節目上批評這根本是文字獄，陸委會官員根本是秦檜，對她冠上莫須有的罪名。梁文傑強調，他們針對的是，什麼樣的團體會和中共黨政軍機關合辦統戰活動，這和文字獄沒有任何關係，很多人在不知不覺中與對方合作或幫對方宣傳，這些都是陸委會要提醒的，「每個人、尤其是老師，都必須注意是否在不知不覺中幫人家做宣傳」。

對於政府嚴格規範中國居住證，梁文傑回應，中共現在利用各種證件正在混淆台灣人民的身份認同，這些做法都是政府必須要注意和反制，不管是定居證、居住證，政府都必須要有所作為。記者追問，是否參考烏東，梁回應，「不知道誰參考誰，也許是俄國參考中國也不一定」。

另國台辦發言人被詢及「戰獨裁要到天安門」並未直接回應，而是將矛頭對準賴總統，梁文傑說，這樣的問題，國台辦當然不會正面回應，可能問到就「呆掉了吧」，這個反應也很正常。

另外，有媒體報導中國透過收買台灣幫派作為內應，蒐集整理一份「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資。梁文傑說，長期利用台灣的幫派勢力，本來就是中國統戰滲透的手段之一，中國對香港就是這麼做的，對台灣也不會例外，這不是什麼新聞，都是政府長期有在關注的事。

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