426是藍白自我毀滅終點 柯建銘：大罷免大反共是造就沒有戰爭解方

立法院長韓國瑜與民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/05/01 10:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫4月26日在凱道集會活動中喊出「罷免賴清德」，更下令所有國民黨民代全力協助罷免綠委選區二階連署，連署結果將列入黨中央考核。對此，立法院民進黨團總召柯建銘表示，426藍白自己畫下休止符也是自我毀滅的終點，426的凱道是不是變成藍綠對決的殺戮戰場，這絕對不是我們想要的，此時此刻的台灣扮演民主世界的關鍵性角色，是川普對抗中國的最大後盾，角色何其重要，豈可不慎重乎！

柯建銘在臉書PO文表示，歷史的慶幸自我終結罪惡滿貫的藍白，藍白自我了斷以謝國人的大時代意義，國民黨孤注一擲自我Show hand自我毀滅，再怎麼義和團也不該如此作賤自己，大罷免大民意大覺醒大反共大格局大成功，民意起風全國覺醒席捲全台所向披靡，拱手作揖競相走告的另類台灣光復節，台灣人就此要真正出頭天了快哉幸哉，KMT賣台亡國出賣自己DPP抗中保台救國救己。

請繼續往下閱讀...

柯建銘指出，4月26日藍白自嗨瘋狂大喊「反惡罷、反綠共、反獨裁」反惡罷應該是DPP說的才對！是KMT全黨先罷免DPP立委，反綠共何來綠共之有？應該是反紅共反白共才對，反獨裁只有KMT執政才有獨裁，DPP是推動自由民主法治對抗獨裁，藍白說的話不是鬼話什麼才是鬼話。426當天國民黨要角的主訴求，韓國瑜：人民頭上三把刀關稅刀、軍演刀、罷免刀、盧秀燕：425表示明天見、朱立倫：DPP消滅反對聲音，用司法手段對付在野黨這是民主國家的悲哀，心想他們應該是在講習維尼才對吧！

柯建銘續指，其實韓盧朱心中最害怕的應該是他所講的大罷免大成功，KMT害怕也知道35席立委會被大民意大罷大滅頂，當天朱立倫喊出全民罷免賴清德代表KMT怕了KMT倒了，426是KMT集體自掘墳墓集體埋葬台灣人永誌難忘的日子，426當天賴總統的說話最具代表性的回擊，在野黨不能反綠不反共，如果真正要戰獨裁應該要去對的地方找對的人，把司法案件政治化對台灣民主傷害何其大。

柯建銘直言，大罷免大解密大白話大智慧大成功，賴清德總統一直尊重民意，在KMT全黨先罷免DPP之後，當民意起來時，DPP全黨當民意的後援及後盾，代收代送連署書，假如DPP第一時間也站在浪頭上與KMT對勢，就會變成藍綠對決，會喪失抗中保台的核心價值與戰略意義，模糊了焦點，請大家冷靜想一想，今天426的凱道是不是變成藍綠對決的殺戮戰場，這絕對不是我們想要的，此時此刻的台灣扮演民主世界的關鍵性角色，是川普對抗中國的最大後盾，角色何其重要，豈可不慎重乎！

柯建銘呼籲，請大家相信賴總統睿智的領導及全黨的配合，才能大罷免大理性大智慧大反共大格局大成功，最後大罷免是台灣以及全球對抗共產主義所必須的手段；大罷免是攀登大政治大複雜大競賽的世界的大山巔；大罷免大反共大成功是造就沒有戰爭的世界和平之大解方；大罷免大反共大成功國泰民安世界和平。二階連署成功才是大王道請大家衝出來大連署衝衝衝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法