6案「媒體議價法」草案未見政院版 黃彥男：貿然實施恐遭美關稅報復

數位部長黃彥男。（記者林志怡攝）

2025/05/01 10:10

〔記者林志怡／台北報導〕新聞媒體持續產製內容，卻無法在數位平台使用時獲取相應的報酬，立法院今日會議討論各黨委員提出的6案草案，但國民黨立委洪孟楷批評，雖數位部主張「新聞有價」，今日卻仍未見政院版本草案，數位部長黃彥男則表示，各國現行做法都還有不足之處，且貿然實施議價恐引來美國關稅報復，需要審慎評估，這個會期很難有政院版本。

立法院交通、教育及文化委員會1日舉行聯席會議，審查各黨立委提出的新聞媒體與數位平台議價相關法案，總計6個版本，但今日尚無政院版本草案。

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黃彥男表示，國際上的媒體議價作法有澳洲與加拿大的「強制議價」模式與歐盟的「著作鄰接權」，前者讓符合資格的大型平台要強制議價，無法協議時需強制仲裁，後者則是透過修改「著作權法」，賦予新聞業者類似著作權的「請求權」，數位平台想使用新聞內容時，要取得授權並支付費用。

但黃彥男說，前述措施實施後，澳洲面臨業者改變政策、不再續約與商業合作的問題，加拿大雖有大型平台為爭取豁免強制議價義務，承諾每年捐助一定金額，卻也有平台因此全面封鎖新聞內容，重創新聞媒體流量，中小型媒體遭嚴重衝擊，歐盟則仍無法改善談判權力不對等問題，且請求權依循司法機關裁決，曠日費時，成本高昂。

此外，黃彥男提到，美國總統川普上任後，強調建立公平且互惠的貿易關係，近期美國貿易代表署及副國家安全顧問都對「10項不公平數位貿易慣例」發表聲明或評論，指稱澳洲、加拿大等國的媒體議價立法已損害美國經濟利益，我國若實施類似的議價措施，不排除引發美國採關稅報復措施可能。

黃彥男表示，考量現行媒體議價作法都還無法妥善解決現有問題，加上國際情勢比較混亂，數位部認為還需要進一步的觀察與研究，這個會期很難提出數位部或行政院版本的法案，之後會再看適當的時機提出。

洪孟楷批評，雖相關單位強調「新聞有價」，但目前仍未見政院版草案，Meta和Google的規模大小不應該是政府無法與跨國公司談判的原因，對其平台上的詐騙廣告也應採取措施，內政部2月6日稱3月要將相關案件送交數位部裁罰，至今卻稱還在盤點證據，數位部仍「沒收到任何來自內政部案件」。

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