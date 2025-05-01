自稱建台總經理質疑助攻財團 高市府發展局長按鈴提告

高市都發局長吳文彥今上午至高雄地方法院按鈴申告，指控自稱建台總經理的林姓男子涉嫌抹黑市府。（高市府提供）

2025/05/01 09:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕自稱建台總經理的林姓男子日前透過媒體質疑市府協助業者低價購取土地，高市都市發展局長吳文彥除嚴正駁斥，今上午已向高雄地方法院按鈴申告，透過司法捍衛市府聲譽。

吳文彥表示，林男今年至少兩度以「股東自救會」名義刊登廣告，透過新聞報導抹黑市府替財團「助攻土地煉金術」，市府除予嚴厲譴責，並說明事實。

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他強調，建台水泥當初是因未依照內政部審定的都市計畫書，及與政府簽訂之協議書約定事項履行承諾，導致原廠區土地必須依都市計畫規定回復原分區。

吳文彥進一步指出，建台水泥廠原為特種工業區，由該公司申請變更都市計畫，歷經兩級都市計畫委員會審議，於民國103年2月24日公告發布實施，變更為特定住宅專用區、特定商業專用區及公共設施用地。

然而，由於建台水泥公司違反承諾，未按都市計畫規定，於細部計畫發布實施3年內完成第一期公共設施用地點交，並將土地所有權登記予高雄市；因此高市府依都市計畫書規定，遵循都市計畫法定程序，經內政部都市計畫委員會109年4月21日審議決議，將其回復工業區，並於109年12月11日公告實施。

他指出，在都市計畫變更過程中，均依法通知地主，公民或團體陳情意見亦均提送內政部審議。整個過程公開透明，絕無林男所稱「助攻土地煉金術」等情事，且此決定係109年4月經中央主管機關依法作成決議，並非市政府或前後任首長個人決策。

至於法院拍賣建台水泥土地，純粹是該公司內部財務問題所致。林男質疑的土地法拍程序屬司法機關權責，與高市府完全無關，林男指控高市府涉及財團「土地煉金術」毫無事實根據，市府嚴正譴責林男惡意造謠。

吳文彥說，林男對媒體自稱是建台水泥總經理，事實上經查調臺灣公司網，建台水泥股份有限公司113年11月19日最新公司登記資料顯示，代表人為陳又慈，並非林男。

由於林男一再刊登報紙廣告及提供不實資訊予媒體報導，嚴重損害市府團隊名譽，吳文彥今由委任律師陪同，向林男提告追究法律責任。

建台水泥土地依法變更為原分區說明。（都發局提供）

自稱建台總經理的林姓男子控訴高市府涉嫌低價助攻財團購地!?引發議論的土地位於圖中半屏山右側（東側），圖為半屏山空拍圖。（資料照、自管處提供）

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