為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO「柯賴合照」 陳佩琪再為柯文哲喊冤：先生只是求好心切、操之過急

    陳佩琪1日在臉書發文貼出「柯賴合照」，提到柯文哲是求好心切、操之過急，但政治獻金沒有進入自己口袋。陳佩琪批評總統賴清德「只想抓權稱帝」。（資料照）

    陳佩琪1日在臉書發文貼出「柯賴合照」，提到柯文哲是求好心切、操之過急，但政治獻金沒有進入自己口袋。陳佩琪批評總統賴清德「只想抓權稱帝」。（資料照）

    2025/05/01 10:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因為涉及京華城容積率弊案、侵占民眾黨政治獻金等案，北院裁定柯自4月2日起續押禁見2個月。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文提到，柯文哲是求好心切、操之過急，但政治獻金沒有進入自己口袋；陳還貼出柯文哲與總統賴清德的合照，稱賴只是想「抓權稱帝」。

    陳佩琪指出，柯文哲是個有心想把台灣帶到更好境地的人，希望民眾黨將來能承擔這個責任，或許在帶領民眾黨的過程中求好心切、操之過急， 他也在庭上承認有做不好的地方他會檢討改進，但政治獻金和申報誤差沒有一毛錢入自己口袋裡。

    陳佩琪回憶，去年總統大選之後，在520總統交接前柯文哲最常和她說：「總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？」柯講這話還不止一次， 陳佩琪表示，她後來忍不住、不客氣地跟柯文哲講：「說你是亞斯就是亞斯，不會看懂人（他多次跟我承認他的確看不懂人家的臉色），你就別傻了， 他只是想抓權稱帝，讓自己能連任、民進黨能千秋萬世而已，找在野黨協商不在他的規劃中。」

    陳佩琪提到，從政者都有野心和夢想，有些人是提升自己來實踐夢想，有些人則是消滅敵手來鞏固權，柯文哲聽了之後呆了一陣子，陳佩琪猜測：「可能是不願承認我們選出來的總統是這樣子的吧。」陳佩琪透露，柯文哲後來又問她一次「賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？」陳佩琪在文末聲稱：「 一次又一次， 一次又一次， 果然不久就被當消滅的對象被抓去關了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播