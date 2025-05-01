PO「柯賴合照」 陳佩琪再為柯文哲喊冤：先生只是求好心切、操之過急

陳佩琪1日在臉書發文貼出「柯賴合照」，提到柯文哲是求好心切、操之過急，但政治獻金沒有進入自己口袋。陳佩琪批評總統賴清德「只想抓權稱帝」。（資料照）

2025/05/01 10:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因為涉及京華城容積率弊案、侵占民眾黨政治獻金等案，北院裁定柯自4月2日起續押禁見2個月。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文提到，柯文哲是求好心切、操之過急，但政治獻金沒有進入自己口袋；陳還貼出柯文哲與總統賴清德的合照，稱賴只是想「抓權稱帝」。

陳佩琪指出，柯文哲是個有心想把台灣帶到更好境地的人，希望民眾黨將來能承擔這個責任，或許在帶領民眾黨的過程中求好心切、操之過急， 他也在庭上承認有做不好的地方他會檢討改進，但政治獻金和申報誤差沒有一毛錢入自己口袋裡。

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陳佩琪回憶，去年總統大選之後，在520總統交接前柯文哲最常和她說：「總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？」柯講這話還不止一次， 陳佩琪表示，她後來忍不住、不客氣地跟柯文哲講：「說你是亞斯就是亞斯，不會看懂人（他多次跟我承認他的確看不懂人家的臉色），你就別傻了， 他只是想抓權稱帝，讓自己能連任、民進黨能千秋萬世而已，找在野黨協商不在他的規劃中。」

陳佩琪提到，從政者都有野心和夢想，有些人是提升自己來實踐夢想，有些人則是消滅敵手來鞏固權，柯文哲聽了之後呆了一陣子，陳佩琪猜測：「可能是不願承認我們選出來的總統是這樣子的吧。」陳佩琪透露，柯文哲後來又問她一次「賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？」陳佩琪在文末聲稱：「 一次又一次， 一次又一次， 果然不久就被當消滅的對象被抓去關了。」

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