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    「剴剴」遭保母虐死案 顏擇雅：別忘記雙北市府及背後門神

    台北地院近期開庭審理2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，昨日第6天開庭審理，嫌犯劉彩萱（著白衣者）首度承認大部分凌虐的犯行，當庭改口認罪。（資料照）

    台北地院近期開庭審理2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，昨日第6天開庭審理，嫌犯劉彩萱（著白衣者）首度承認大部分凌虐的犯行，當庭改口認罪。（資料照）

    2025/05/01 10:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐凌致死，台北地院國民法官法庭近日開庭審理。作家顏擇雅今上午發文表示，剴剴案的保母令人髮指，但也不能忘記，在剴剴死後壓新聞兩個多月的雙北市府，以及在立院當門神的兒福聯盟。

    台北地院近期開庭審理2歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，昨日第6天開庭審理，嫌犯劉彩萱首度承認大部分凌虐的犯行，透過律師明確表達承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等3罪。至於共犯、劉彩萱的妹妹劉若琳則是維持無罪答辯，並抖出姊姊某次在打剴剴的肩膀，她出手阻止卻被姊姊甩開。

    顏擇雅在臉書發文指出，剴剴案的保母令人髮指。但別忘了保母證照、委託機構是雙北市政府，民眾也是因為信任政府的認證，才放心把小孩交給保母。她也強調，在剴剴死後壓新聞兩個多月（從2023年12月24日壓到2024年3月11日）也是雙北市政府。因為侯友宜正選總統。

    顏擇雅也指出，剴剴本來在新北，一開始介入是新北社會局，但保母是住北市文山區，所以整個凌虐過程都發生在北市。在市政府與保姆之間，還隔著收受大筆捐款的兒福聯盟，也就是有人在立法院當門神的兒福聯盟。

    顏擇雅也質疑，明顯失職的社工，也是拿兒福聯盟薪水。這位門神在案發時也在忙選舉，現則打算代表國民黨參選高雄市長。

    顏擇雅也提到，「要提防那種完全沒提兒福聯盟和雙北市政府的聲援剴剴活動。那是公關操作」。

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