罷免傅崐萁連署破3.2萬份 吳靜怡讚民主意識覺醒：全台連署率第一

罷免國民黨立委傅崐萁（見圖）的公民團體「微光花蓮」宣布，二階段連署書達到破3萬2777份，媒體人吳靜怡指出，達成率高達169.06%，突破罷免徐巧芯的153%達成率，奪下「全台連署率第一」的寶座。（資料照）

2025/05/01 09:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體「微光花蓮」昨晚宣布，二階段連署書達到破3萬2777份，媒體人吳靜怡指出，達成率高達169.06%，不僅遠超法定門檻1萬9377份，更突破罷免徐巧芯的153%達成率，奪下「全台連署率第一」的寶座。她也提到，這次罷免大浪潮不只是偏鄉的反彈，更是民主的風暴。

「微光花蓮」昨晚在官網上宣布，目前進度超前突破，二階段連署書達到3萬2777份，諧音取為「刪惡去去去」。罷團也正式公告，5月2日零點起，依法不再收取連署書，志工及所屬相關單位不再收取立委傅崐萁罷免案連署書。未依規定收取者，自行承擔相關法律責任。

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吳靜怡在臉書發文指出，花蓮怒罷傅崐萁，超越國民黨徐巧芯防線，連署率奪台灣之冠！她也直言「唯有徐巧芯口中的『病毒』傅崐萁能打倒徐巧芯，而花蓮早已找到對付傅崐萁的抗體」。

吳靜怡表示，在這場橫掃全台的罷免行動中，國民黨立委傅崐萁的罷免案毫無懸念地躍升為全國焦點，由「微光花蓮 拔傅行動」發起的行動，截至4月30日為止，第二階段連署書正式突破3萬2777份，達成率高達169.06%，不僅遠超法定門檻1萬9377份，更突破罷免徐巧芯的153%達成率，奪下「全台連署率第一」的寶座，氣勢直逼傅家勢力盤據數十年的政治防線，仇恨值累積超越徐巧芯。

吳靜怡說明，傅崐萁過去得票雖高，現在的反對聲量更高，2024年立委選舉中，傅崐萁獲得68786票、得票率53.8%，在花蓮依舊保持強大政治影響力。但這也意味著近半數選民選擇不投給他，反對力量始終存在，如今這股力量終於透過罷免行動具體成形，在二階連署中迅速凝聚為3萬2777份簽名，佔花蓮總選舉人數16.9%，代表著傅的政治光環已不再無懈可擊。

針對第三階段能否罷免成功？吳靜怡則認為關鍵在動員，根據《選罷法》，罷免案需滿足兩大條件才能過關：投票率達25%（即4萬8442人）、同意票多於不同意票，且至少達4萬8442票。

吳靜怡表示，也就是說若投票率達40%以上，且60%以上選民投下同意票，傅崐萁就有可能遭到成功罷免。但過去罷免案顯示，罷免投票率普遍介於30%至50%，因此第三階段成敗將完全取決於社會動員與選民參與度。

吳靜怡也強調，這次罷免大浪潮不只是偏鄉的反彈，更是民主的風暴；花蓮的罷免行動，不只是「數字創舉」，更是民主意識的全面覺醒。當台北市以為罷免徐巧芯的達成率為最高防線時，花蓮已經用實際連署行動超越首都動能，顛覆傳統政治想像，向全國證明：偏鄉也能發起民主巨浪，人民也能推倒強人政治的高牆。

吳靜怡在文末也呼籲，真正的改變，不只靠連署，而是靠你我的那一票，連署只是開始，投票才是實戰！第三階段的選票，將決定花蓮的未來是否仍舊由過去主導，還是重新開啟可能。她也提到「勇敢的花蓮人，辛苦了，加油！」

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體「微光花蓮」昨晚宣布，二階段連署書達到破3萬2777份。（圖擷自臉書）

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