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    短短4天從「罷賴」變成願共商國是 林俊憲嗆朱立倫：有什麼好談？

    國民黨主席朱立倫4月26日在凱道集會活動中喊出「罷免賴清德」，但朱立倫昨日卻態度放軟，稱「國民黨願與總統坐下來共商國是」。（資料照）

    國民黨主席朱立倫4月26日在凱道集會活動中喊出「罷免賴清德」，但朱立倫昨日卻態度放軟，稱「國民黨願與總統坐下來共商國是」。（資料照）

    2025/05/01 08:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫4月26日在凱道集會活動中喊出「罷免賴清德」，更下令所有國民黨民代全力協助罷免綠委選區二階連署，連署結果將列入黨中央考核。不過朱立倫昨（4月30日）卻態度放軟，在臉書發長文稱「國民黨願與總統坐下來共商國是」。民進黨立委林俊憲對此表示：「現在還有什麼好談的？」

    林俊憲提到，朱立倫在426時是「賴清德獨裁！罷免賴清德！賴清德下台！」到了430變成「國民黨願意與賴清德總統坐下來共商國是。」林直言：「短短4天，朱主席整個人像是被盜帳號一樣。但我就直說吧，現在還有什麼好談的？」

    林俊憲表示，去年5月到現在，擴權法案、財劃法、選罷法、憲訴法、總預算，一件又一件，國民黨從來沒有想談，仗著多數直接硬闖。總統去年10月表達善意，願意赴立法院國情報告，當時國民黨怎麼說的？林俊憲說他印象很深刻，當時國民黨回「不必多此一舉」，現在這句話他要回敬給國民黨。

    林俊憲強調：「在大罷免結束、最新民意出爐之前，跟一群正在倒數計時的人談，有何意義？你們還是先擔心自己能不能過偽造連署這一關吧。」

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